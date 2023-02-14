Как получить пенсию в Украине после работы в Польше: правила оформления

Украинцы, официально работавшие в Польше, могут после возвращения в Украину получать пенсию за период работы за границей. При этом выплаты будут рассчитаны пропорционально стажу.

Как оформить пенсию в Украине после работы в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как "заработать" пенсию в Польше

По данным управления социальной защиты ZUS, за месяц польское правительство выплачивает 3 млн злотых пенсий украинцам, а ежегодно тратится 36 млн злотых.

В 2012 году правительства Украины и Польши заключили соглашение о социальном обеспечении, чтобы украинцы получали пенсии, заработанные в обеих странах. По правилам, пенсия от Польши предусмотрена для украинцев, которые работали в этой стране и платили социальные взносы.

Украинцы могут получать пенсию за периоды работы в обеих странах. То есть, часть пенсии будет рассчитана в Украине, ее будет выплачивать украинский Пенсионный фонд. Если гражданин Украины проработает хотя бы месяц в Польше, будет иметь право также и на польскую пенсию за этот период.

При оформлении пенсии в Польше рассчитывается сумма помощи, полученная пенсионером за весь страховой стаж, приобретенный в Польше. При оформлении пенсии в Украине – наоборот, рассчитывается размер пенсии так, как будто человек всю жизнь работал здесь. Затем вычитают стаж работы в Польше.

Украинский пенсионный фонд выплачивает пенсию за стаж, приобретенный в Украине, в польский пенсионный фонд – за время официальной работы в Польше. При этом достаточно обратиться для оформления пенсии только в одной из двух стран.

Фото : Пенсию в Украине можно получать за годы работы в Польше ( gettyimages.com )

Для получения пенсии в Польше нужно иметь необходимый стаж (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) и достичь пенсионного возраста – 60 и 65 лет соответственно. Также – последнее место работы должно быть на территории Польши. Для оформления пенсии в Украине должен быть возраст от 60 лет, стаж – от 15 лет.

Куда подавать документы, чтобы оформить пенсию за работу в Польше

Украинцы, которые хотят оформить в Украине пенсии за период работы на территории Польши, должны обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства и заполнить соответствующий бланк-заявление, отмечается на странице фонда.

UA–PL 8 – заявление о назначении польской пенсии по возрасту или по инвалидности;

UA-PL 9 – заявление о назначении польской пенсии в связи с потерей кормильца.

Образцы бланков о назначении польской пенсии можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда Украины по месту жительства, а также на сайте ПФУ.

При заполнении бланков нужно обязательно указать:

учетный номер PESEL;

или серию и номер удостоверения личности или паспорта;

ИНН.

К заявлениям о назначении польской пенсии следует добавить:

документы о периодах работы на территории Польши (справка о трудоустройстве, военном билете, страховом свидетельстве, справка из учебного заведения, подтверждающая получение высшего образования);

справку банка с подтверждением указанного в бланке заявления номера банковского счета;

другие документы, необходимые для установления права на получение польской пенсии.

Документы, необходимые для назначения конкретного вида пенсии, изложены в "Примечаниях" к формам заявлений. Эти документы должны быть предоставлены в оригинале или их копии. Копии документов можно заверить в территориальном органе Пенсионного фонда Украины по месту жительства (или нотариусом, или консулом РП).

Фото: Польскую часть пенсии рассчитывают в ZUS (facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu)

Территориальный орган ПФУ подтверждает достоверность данных, а затем пересылает документы на рассмотрение в ZUS (Учреждение социального страхования, отделение в Жешуве, отдел реализации международных договоров, Ал. Пилсудского 12, 35-075 г. Мешев) или KRUS (Касса социального страхования работников сельского хозяйства, Региональное отделение в Кракове, Территориальное отделение в г. Новый Сонч, Млинская 8, 33-300 г. Новый Сонч) через Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Если человек подает заявление только на получение выплат исключительно за страховые периоды в Польше, он может это сделать при посредничестве ПФУ по месту жительства или непосредственно в соответствующее польское учреждение ZUS или KRUS.

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