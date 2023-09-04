Как арендовать жилье в Германии беженцам из Украины: важные детали договора

Украинцам, получившим временную защиту в Германии, нередко приходится самостоятельно искать жилье в аренду. При этом рекомендуется заключать договор во избежание спорных моментов с собственником.

Что нужно учитывать о договоре аренды жилья в Германии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Как арендовать жилье в Германии с помощью Jobcenter

Для того чтобы государство покрывало стоимость арендованного жилья украинцам, получающим помощь от центра занятости Jobcenter или социального ведомства Sozialamt, от этих учреждений нужно оформить разрешение – свидетельство Wohnberechtigungsschein. Если подписать договор аренды без предварительного согласования, платить арендную плату придется самостоятельно.

Для получения разрешения необходимо указать информацию о жилье:

жилую площадь и количество комнат;

размер арендной платы;

сумму залога (Kaution);

стоимость коммунальных услуг;

расходы на отопление;

вид отопления (централизованное, природный газ, мазут);

горячее водоснабжение (автономное или централизованное).

Надо предоставить предложение на аренду в письменном виде, которое будет подтверждением, на что нужны деньги. После этого беженцам дадут формуляр от центра занятости или социального ведомства на оформление пособия по аренде жилья.

Если квартиру оплачивает Джобцентр, то оплатит сразу всю сумму полностью, включая залог. Но залог нужно будет вернуть как бессрочную ссуду – их выплат беженца ежемесячно будет отчисляться определенная сумма.

Фото: Джобцентр оплачивает аренду квартиры и занимает деньги на залог (gettyimages.com)

Какие пункты должны быть в договоре аренды жилья в Германии

Обычно у арендодателя есть стандартная форма документа. Договор об аренде можно оформить без нотариуса, однако следует четко указать важные пункты соглашения.

В первую очередь следует согласовать размер арендной платы. Эту фиксированную сумму нужно будет платить в начале каждого месяца. Коммунальные платежи уплачиваются в виде аванса в месяц вперед. Если будет переплата или недоплата, ежегодно происходит перерасчет, а пользователям поступает соответствующее письмо.

В расходы на жилье входит: оплата за воду, газ, электроэнергию, отопление, парковка или гараж, страхование здания, вывоз мусора, уборка улиц. Интернет или мобильная связь оплачивается отдельно провайдерам.

В большинстве случаев за жилье нужно уплатить залог (Kaution) в размере одного или нескольких месячных платежей. Это также должно быть прописано в договоре. Максимально эта сумма может быть равна 3 месячным арендам. Арендодатель должен хранить эти средства до того момента, пока квартирант не захочет выехать. Если не будет долгов за аренду и имущество не будет повреждено, эти средства будут возвращены в полном объеме.

В стандартном договоре аренды должны быть следующие разделы:

Mietobjekt (информация об имуществе, количестве комнат, мебели, гараже);

Miethöhe (условия аренды, счет и все, что касается арендной платы, включая сумму непосредственно аренды Kaltmiete, коммунальные платежи Nebenkosten (дата оплаты, штрафные санкции за ее отсутствие);

Hausordnung (правила дома: сортировка мусора, часы тишины, нарушение которых является основанием для арендодателя расторгнуть договор аренды);

Haustiere (условия проживания с домашними животными);

Kaution (сумма залога);

Kündigung (расторжение договора).

Ежемесячный платеж состоит из холодной аренды (Kaltmiete) и фиксированной суммы за коммунальные услуги (Nebenkosten или Betriebskosten). Вместе они называются теплой арендой (Warmmiete). Оплачивать платеж обычно нужно в течение первой недели месяца.

Фото: В Германии жилье часто сдают без мебели (unsplash.com/steven-ungermann)

Что следует учитывать при подписании договора с арендодателем

Многие квартиры в Германии сдаются в аренду без мебели, кухонного оборудования или даже базовых удобств. Такие вопросы следует обсудить до подписания договора.

Обычно договор аренды составляется письменно в произвольной форме. При подписании следует обращать внимание на продолжительность аренды – чаще всего это полгода, год, три года или неопределенный срок.

Арендодатель может добавить свои условия по проживанию, проведению ремонтов. Некоторые моменты могут оказаться недопустимыми. Украинцам советуют тщательно проверять положения, которые арендодатель вносит в договор. Если некоторые пункты вызывают сомнения, лучше обратиться за консультацией к юристу.

Допускается вариант согласовать отказ от расторжения сделки (Kündigungsausschluss или Kündigungsverzicht). К примеру, это срок на несколько лет, в течение которого договор нельзя расторгнуть. Так арендаторов не смогут выселить, однако и они не будут вправе выселяться раньше срока.

Фото: Украинцам советуют тщательно проверять положения, которые арендодатель вносит в договор (gettyimages.com)

Особенности расторжения договора аренды

Для того чтобы расторгнуть договор с точно указанным сроком, должны быть веские причины:

документально подтверждена невозможность проживать в данном жилище (например, справка от врача, что жилец болеет из-за плесени в квартире);

недостоверно указанная арендодателем информация о жилье, что делает невозможным проживание в квартире.

Бессрочный договор можно расторгнуть в любой момент. Для этого достаточно сообщить владельцу имущества за три месяца.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде письма Kündigung в двух экземплярах. Kündigung нужно отправить арендодателю заказным письмом с вручением. Арендодатель должен в течение месяца подписать документ и отправить один экземпляр обратно. Если владелец ничего не ответил, квартирант все равно вправе выселиться из квартиры в запланированную дату. Чтобы не ждать три месяца, можно найти себе замену – нового арендатора.

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