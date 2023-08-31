Два месяца подготовки. Как закрыть все дела перед выездом из Германии: опыт украинки

Часть украинцев, которые пользуются временной защитой в Европе, со временем решают вернуться в Украину. Возвращаются беженцы и из Германии.

Что нужно сделать перед выездом из этой страны, учитывая уровень бюрократии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на опыт украинки Ольги Малинкиной, которым она поделилась на своей странице в Facebook.

С чего начинать готовиться к выезду: первые шаги

Она составила 14 советов, описав собственную ситуацию, через которую пришлось пройти перед выездом из Германии.

"Германия и скорость – это антонимы. Если у вас в планах выехать легально, без проблем, без "хвостов" – выделяйте где-то 2 месяца. Я наивно представляла, что месяца достаточно, но нет – не хватило. Без "хвостов" не получилось и за 2 месяца", – советует Ольга Малинкина.

Не стоит выбрасывать ни одной немецкой бумаги или письма – может только казаться, что какие-то из них бессмысленны.

"Мой пример: решила выбросить лишние бумаги. Отложила в кучу мусора предварительную сделку на квартиру, которая так и не состоялась. Меня полгода "мурыжили" с двумя квартирами. В одной делали ремонт бесконечный, в другой, когда настал день забирать ключи, оказалось, есть житель – это была ошибка фирмы. Поэтому я переехала в хостел. Прошло полгода, за пару недель до моего отъезда я получила письмо с требованием оплатить 3000 евро за квартиру, в которой ни дня не жила.

Немецкая бюрократическая машина беспощадна. Бороться с ней возможно, если у вас есть юристы, деньги и бесконечная жизнь. Вопрос решился. Но главная идея – не выбрасывайте бумаги. Поэтому я везла с собой отдельный чемодан с бумагами", – рассказывает она.

Фото: Оформление документов в Германии (gettyimages.com)

Следует выписать на отдельный лист все организации, с которыми есть сделки. Это зависит от количества детей, родственников и активности. В списке украинки оказалось 12 организаций. Если снимать жилье, список будет длиннее. Автор приводит главные пункты, которые следует учесть: Джобцентр, миграционная служба, ортсамт (прописка), медицинские и другие страховки, школа или детский сад, помощь на детей, банк, курсы, работа, соглашения и контракты (квартира, интернет, телефон, радио, спортклубы, проездные билеты).

Звранее начать сообщать организации о намерении уехать: записываться на прием на доступное время. К примеру, в миграционную службу очередь может быть 2 месяца.

"Сначала я попала в миграционку. Там мне не дали четкого ответа, что произойдет с моим пластиковым документом (разрешение на проживание в Германии до марта 2024). Имею два ответа: или через полгода документ станет недействительным или будет действителен до той даты, что указана в документе). Я ориентируюсь на полгода. Сейчас этот документ действителен в Евросоюзе. В миграционную достаточно написать электронное письмо с уведомлением о дате выезда и больше к ним не приходить".

Никакую организацию, где подписали контракты, не удастся закрыть без справки из ортсамта (прописка). Эту справку дают не раньше чем за неделю до отъезда. Поэтому через 2 месяца следует начинать предупреждать арендодателей, работодателей и т.д.

"Как получите справку из ортсамта, приготовьтесь к адскому марафону и бегать по тем интернетам, клубам, телефонам. Важно – термин в ортсамт заранее! Там вам скажут, что они сообщат всем организациям о вашем выезде, не верьте. Перестрахуйтесь, куда только возможно пишите электронные письма и бумажные. Это будет доказательством, что вы всем сообщили", – советует Ольга Малинкина.

Фото: Помощь украинским беженцам в Германии (gettyimages.com)

Как отказаться от выплат и льгот в Германии

Также необходимо сообщить о выезде в Джобцентр. Это можно сделать через письма, прийти лично или через аккаунт.

"Деньги у вас отберут быстро и радостно. Но есть нюанс. Джобцентр выплачивает помощь наперед. Не пытайтесь их обмануть, чтобы получить помощь и уехать. Они в любом случае это вычислят. Удобнее закрывать последним числом месяца. Потому что если вы поедете в середине месяца, то они будут высчитывать, кто кому и сколько виноват. Это лишние проблемы. Я получила письмо и кучу бумажек на тему, что я осознаю и понимаю, что делаю", – делится шестым советом украинка.

Проще всего было решить вопрос с помощью детей. После внесения данных в компьютер, украинка подписала отказ. Через некоторое время получила бумажное письмо, что больше не получает помощь.

Со школой было не сложно решить вопрос. Ольга написала на сайт школы, пришла в секретариат, получила справку, что сын посещал школу. "Обязательно сдайте проездной билет! Если есть, то и учебники. У вас будут требовать информацию, куда едет ребенок, адрес и новую школа, спрашивать ваш следующий адрес".

Проездные билеты. "Если у вас дойчландтикет (за 49 евро), я покупала его через приложение, закрыла через интернет. Если у вас контракт, идите в кундумцентр".

Фото: Возвращение беженцев (gettyimages.com)

Медицинская страховка. Следует сообщить страховой компании о дате выезда. Они делают отметку о выезде, страховые карты не забирают. Страховки будут действительны до отъезда.

Жилье. "Я жила в хостеле, то есть имела свой уголок с общими кухнями, туалетами, душами, стиралками и так далее. Закрыть все было просто. Потому что при том хостеле работал роткройц и социальные рабочие. Они занимались этим вопросом. Главное сдать в должном состоянии комнату. Если снимаете жилье или проживаете у немцев, там другие схемы. Сложнее всего с квартирой".

Телефония, интернет и радио. "Радио – пишем письмо, мобильный – разрываем контракт. Выбросить на помойку симку – не вариант. Сложнее всего было с интернетом, там был контракт на 2 года. Они требовали от меня прописку в другой стране. Почти со скандалом мы вручили рабочему роутер, он не хотел его принимать, далее я должна была тот роутер сама куда-то отправить по почте и сохранить чек... Контракт так и не разорвали, требуют, чтобы через подругу я им передала новую прописку, или копию прислала только бумажным письмом из другой страны.

Интеграционные курсы. "Я получила сертификат В1. Политический курс сдала еще в марте. Но сертификат так и не получила. Надо писать разрешение. Но мне разрешили, чтобы забрала подруга (вот еще один "хвост")", – делится украинка.

Банк. "Здесь все зависит от того, сколько организаций автоматически списывают с вас деньги. Где-то за месяц прекращайте рассчитываться картой в магазинах и в интернете. Потому что система может списывать деньги до 7 дней. Когда несколько моих подруг попали в беду, потому что забыли о тех оплатах и на карточках не имели денег к списанию, а имели штрафы, то я прекратила такие расчеты, только снимала наличные. Банк закрыла в последний момент довольно быстро".

Напомним, мы рассказывали, какие страны будут помогать украинцам возвратиться домой.

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