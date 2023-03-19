Как долго можно ездить в ЕС на авто с украинской регистрацией: все детали

Многие украинцы едут за границу на собственном автомобиле. Один из частых вопросов – как долго можно ездить на машине с украинской регистрацией в странах Европы и что в целом нужно для выезда за границу.

TRAVEL РБК-Украина спросило у специалистов, что нужно знать о пересечении границы Украины и ЕС на своем транспорте и сколько времени можно пользоваться в европейских странах автомобилями на украинской регистрации.

Выезд в Европу на своем авто: документы, страховка и правила

Самое первое, о чем нужно позаботиться перед выездом за границу на своем авто – список необходимых для этого документов, рассказывает РБК-Украина Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

При пересечении границы на своем авто водители должны иметь следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт);

государственный номерной знак на автомобиле;

договор международного страхования "Зеленая карта".

Как правило, "Зеленая карта" является обязательным документом: без него нельзя пройти контроль на границе. Если по каким-либо причинам перед выездом за границу вы ее не оформили, вы можете столкнуться со многими рисками.

Фото: Для выезда за границу на своем авто требуется несколько документов (facebook.com/DPSUkraine)

К примеру, придется компенсировать расходы после ДТП из собственного кармана или платить штрафы в сумме от 1000 евро за отсутствие полиса. В некоторых случаях грозит даже конфискация транспортного средства и депортация из страны.

"Что касается договора страхования, то без этого документа сегодня нельзя пересечь границу Украины с ЕС и потом ездить по странам Евросоюза. Также стоит сразу учитывать, на какой период вы едете за границу, ведь дешевле приобрести полис на весь срок поездки в Украине, поскольку цены на "зеленую карту" в нашей стране гораздо ниже", – комментирует Максим Боярчуков.

Если вы не являетесь владельцем авто, но собираетесь пересекать на нем границу, вам необходимо кроме указанных выше, иметь также следующие документы:

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

"Ездить по Европе на автомобиле с украинскими номерами, согласно европейскому законодательству разрешено в течение 6 месяцев. После этого нужно будет выехать из ЕС и снова въехать на территорию, чтобы "обнулить" этот срок", – объясняет специалист.

Когда нужно регистрировать автомобиль в Польше

Все автомобили, зарегистрированные в Украине и управляемые украинцами, приезжающими в Польшу из-за войны, рассматриваются как транспортные средства, участвующие в международном движении, в соответствии с положениями Венской конвенции, подписантами которой являются как Польша, так и Украина.

"Поэтому украинцы, прибывающие в Польшу после 24 февраля 2022 года, подпадают под действие этой конвенции и не должны сразу ставить автомобиль на учет. Однако среди этого есть еще и таможенные обязательства и если автомобиль находится в стране более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства", – объясняет РБК-Украина адвокат адвокатского объединения Legal Strategy Виталий Сокуренко.

Фото: Регистрировать авто в Польше нужно, если его владелец в дальнейшем планирует оставаться жить в этой стране более 6 месяцев (Getty Images)

По его словам, регистрировать автомобиль на иностранных номерах в Польше нужно, если его владелец планирует находиться в этой стране больше полугода.

"Как объясняет Министерство финансов Польши, в случае намерения изменить постоянное место жительства гражданина Украины в Польшу предусмотрен порядок таможенного оформления авто с освобождением от ввозной пошлины. Под такую процедуру могут попасть авто, которыми пользуются не менее 6 месяцев в третьей стране переселяющимся в Польшу лицом, с последующим запретом продаж в течение 12 месяцев и обязательством использовать авто с той же целью", – объясняет специалист.

Автомобили, ввезенные вынужденно украинцами в Польшу, независимо от срока их владения и использования в Украине, могут использоваться по любому назначению и продаваться в любой момент после регистрации в Польше, но только после таможенного оформления.

Больше о правилах регистрации авто в Польше Виталий Сокуренко объяснял в своей колонке для РБК-Украина.

Ранее стало известно, почему украинцы массово продают свои автомобили в Европе.

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