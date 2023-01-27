Как бесплатно эвакуироваться за границу: список благотворительных организаций

Многие украинцы вынуждены покидать свои дома в поисках безопасного места из-за военных действий и ракетных обстрелов. Из родных городов можно бесплатно эвакуироваться не только в другие области, но и за границу.

Какие организации помогают украинцам уехать в другую страну для убежища, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Переезд в Финляндию и Норвегию

Бесплатную эвакуацию украинцев в эти две скандинавские страны предоставляет польская организация "Asymetryści". Обратиться к ним можно так:

• на Facebook-странице;

• написать по адресу kontakt@asymetrysci.pl;

• спросить у волонтеров на вокзале "Wschodnia" в Варшаве.

Фото: Автобус для беженцев в Норвегии (gettyimages.com)

Эвакуация в Израиль

Поехать в Израиль украинцам помогает некоммерческая организация "Israel4Ukraine". Если обратиться за помощью к этой организации, украинцы получат:

бесплатную эвакуацию до польской границы;

билеты на поезда;

при необходимости медицинской эвакуации соответствующую транспортировку.

Связаться с "Israel4Ukraine" можно так:

Facebook; Instagram; Telegram @israel4ukraine; WhatsApp +(972) 58 511 8788;

написать на электронную почту info@israel4ukraine.org;

позвонить по телефону +(972) 58 511 8788;

посетить офис в Израиле по адресу: Albert Kiosso 5, Tel Aviv-Yafo, 6813472.

Украинцы еврейского происхождения, имеющие право на репатриацию в Израиль, могут получить сопровождение в эту страну. Оставить заявку можно на горячих линиях по номерам: +380983630832; +380677686222; 0(800) 3333 01.

Помощь в выезде в Молдову

Организация "Medibus" бесплатно вывозит беженцев из Харькова в Кишинев. Выехать можно каждый четверг в 12:00, а прибытие в пункт назначения в 9:00 на следующий день. Для эвакуации следует заполнить заявку.

Эта организация также транспортирует лежачих и маломобильных людей. При необходимости Medibus поможет бесплатно поехать из Молдовы в другие европейские страны.



Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

Бесплатный выезд в Польшу из Львова

Эвакуация на автобусах в Польшу возможна по системе "Птах". Отправиться из Львова бесплатными автобусами можно из двух пунктов:

с главного железнодорожного вокзала Львова в международные пункты пропуска Рава-Русская, Краковец, Грушев ежедневно с 07:00 до 18:00. Адрес отправления: Дворцовая площадь, парковка слева.

с железнодорожной станции "Подзамче" в международные пункты пропуска – ежедневно с 07:00 до 16:00. Адрес отправления: ул. Огуречная, 1.

Выезд с горячих точек и сопровождение за границу

Выехать из районов, где ведутся бои, и безопасно добраться до места назначения помогают волонтерские организации. Волонтеры также координируют украинцев, депортированных в РФ, помогают им при выезде в Европу, остаются на связи при эвакуации.

Обратиться к ним можно так:

"Rubikus" – через их Facebook-страницу или сайт;

"Helping to Leave" через Telegram-bot.

Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)

Эвакуация в пределах Украины

Те украинцы, которые хотят уехать из опасных районов, но не планируют отправляться сразу за границу, могут обратиться также к организациям, которые занимаются эвакуацией внутри страны.

К примеру, ADRA Ukraine поддерживает жителей Днепра, пострадавших после обстрела 14 января. Горожане могут рассчитывать на эвакуацию по Украине и обеспечение медицинским транспортом для маломобильных лиц.

В организацию можно обращаться по телефонам: +38 050 572 04 07; +38 067 203 62 48; +38 067 333 17 52; +38 093 170 67 39; +38 050 615 57 50.

Для жителей Донецкой области можно эвакуироваться в Черкасскую область. Выезд организует правительственный координационный штаб. Поезд будет отправляться 1 раз в 4 дня из Покровска. По прибытии в Черкассы переселенцы получат бесплатное жилье, гуманитарную помощь и психологическую поддержку. Последний эвакуационный поезд отправляется 28 февраля.

Напомним, мы писали, какие страны уже продлили временную защиту украинцев.