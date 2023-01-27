Как бесплатно эвакуироваться за границу: список благотворительных организаций
Многие украинцы вынуждены покидать свои дома в поисках безопасного места из-за военных действий и ракетных обстрелов. Из родных городов можно бесплатно эвакуироваться не только в другие области, но и за границу.
Какие организации помогают украинцам уехать в другую страну для убежища, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Переезд в Финляндию и Норвегию
Бесплатную эвакуацию украинцев в эти две скандинавские страны предоставляет польская организация "Asymetryści". Обратиться к ним можно так:
• на Facebook-странице;
• написать по адресу kontakt@asymetrysci.pl;
• спросить у волонтеров на вокзале "Wschodnia" в Варшаве.
Фото: Автобус для беженцев в Норвегии (gettyimages.com)
Эвакуация в Израиль
Поехать в Израиль украинцам помогает некоммерческая организация "Israel4Ukraine". Если обратиться за помощью к этой организации, украинцы получат:
- бесплатную эвакуацию до польской границы;
- билеты на поезда;
- при необходимости медицинской эвакуации соответствующую транспортировку.
Связаться с "Israel4Ukraine" можно так:
- Facebook; Instagram; Telegram @israel4ukraine; WhatsApp +(972) 58 511 8788;
- написать на электронную почту info@israel4ukraine.org;
- позвонить по телефону +(972) 58 511 8788;
- посетить офис в Израиле по адресу: Albert Kiosso 5, Tel Aviv-Yafo, 6813472.
Украинцы еврейского происхождения, имеющие право на репатриацию в Израиль, могут получить сопровождение в эту страну. Оставить заявку можно на горячих линиях по номерам: +380983630832; +380677686222; 0(800) 3333 01.
Помощь в выезде в Молдову
Организация "Medibus" бесплатно вывозит беженцев из Харькова в Кишинев. Выехать можно каждый четверг в 12:00, а прибытие в пункт назначения в 9:00 на следующий день. Для эвакуации следует заполнить заявку.
Эта организация также транспортирует лежачих и маломобильных людей. При необходимости Medibus поможет бесплатно поехать из Молдовы в другие европейские страны.
Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Бесплатный выезд в Польшу из Львова
Эвакуация на автобусах в Польшу возможна по системе "Птах". Отправиться из Львова бесплатными автобусами можно из двух пунктов:
- с главного железнодорожного вокзала Львова в международные пункты пропуска Рава-Русская, Краковец, Грушев ежедневно с 07:00 до 18:00. Адрес отправления: Дворцовая площадь, парковка слева.
- с железнодорожной станции "Подзамче" в международные пункты пропуска – ежедневно с 07:00 до 16:00. Адрес отправления: ул. Огуречная, 1.
Выезд с горячих точек и сопровождение за границу
Выехать из районов, где ведутся бои, и безопасно добраться до места назначения помогают волонтерские организации. Волонтеры также координируют украинцев, депортированных в РФ, помогают им при выезде в Европу, остаются на связи при эвакуации.
Обратиться к ним можно так:
- "Rubikus" – через их Facebook-страницу или сайт;
- "Helping to Leave" через Telegram-bot.
Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)
Эвакуация в пределах Украины
Те украинцы, которые хотят уехать из опасных районов, но не планируют отправляться сразу за границу, могут обратиться также к организациям, которые занимаются эвакуацией внутри страны.
К примеру, ADRA Ukraine поддерживает жителей Днепра, пострадавших после обстрела 14 января. Горожане могут рассчитывать на эвакуацию по Украине и обеспечение медицинским транспортом для маломобильных лиц.
В организацию можно обращаться по телефонам: +38 050 572 04 07; +38 067 203 62 48; +38 067 333 17 52; +38 093 170 67 39; +38 050 615 57 50.
Для жителей Донецкой области можно эвакуироваться в Черкасскую область. Выезд организует правительственный координационный штаб. Поезд будет отправляться 1 раз в 4 дня из Покровска. По прибытии в Черкассы переселенцы получат бесплатное жилье, гуманитарную помощь и психологическую поддержку. Последний эвакуационный поезд отправляется 28 февраля.
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