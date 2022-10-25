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С сегодняшнего дня туристы из РФ не смогут попасть в Чехию с визами ЕС

Фото: Туристы в Праге (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия закрыла границы для российских туристов с шенгенской визой любого государства. Запрет на въезд вступил в силу 25 октября.

Такое решение власти страны приняли 12 октября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Радио Прага"

Теперь граждане РФ не смогут въехать в Чешскую Республику с туристической целью или для участия в спортивных или культурных мероприятиях даже при условии, что у них есть действующая шенгенская виза, выданная другой страной.

Такое решение власти приняли после массированных ракетных ударов по территории Украины 10-11 октября.

Чехия стала еще одной страной, которая отказалась пускать россиян из-за войны в Украине. Ранее свои границы закрыли страны Балтии, Польша и Финляндия.

По данным министерства иностранных дел, каждый день через международный аэропорт в Чехию прибывало до 200 граждан России. Теперь им будет отказано во въезде.

Фото: Протест против войны в Украине (gettyimages.com)

Чехия была первым государством ЕС, которое после начала войны приостановило выдачу виз гражданам РФ с исключением для гуманитарных причин. Запрет действует с 25 февраля, позже страна расширила его для граждан Беларуси.

Ранее выдачe туристических виз для россиян приостановили в Бельгии, Дании, Нидерландах и Словакии.

Напомним, мы писали, что Германия усложняет выдачу виз россиянам.

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