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Из Берлина в Париж запускают скоростной поезд: какой будет маршрут

Фото: Поезд TGV в Германии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Между Берлином и Парижем запускают два новых прямых железнодорожных сообщения. Скоростной поезд будет курсировать через Страсбург, где расположена резиденция Европарламента.

Один из маршрутов заработает в декабре 2023 года, другой – в 2024 году, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thelocal.fr.

Пока прямого железнодорожного сообщения между Парижем и Берлином нет, но французские и немецкие железнодорожные операторы договорились его открыть. Время в пути составит около 7 часов.

Новое сообщение между немецкой и французской столицами обсуждалось не один месяц. Споры продолжались по маршруту. На днях министр транспорта Франции подтвердил, что поезд будет курсировать через Страсбург.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn в июне упомянул о договоренности с французской компанией SNCF, согласно которой маршрут должен проходить через немецкий город Саарбрюккен, расположенный недалеко от границы, а не через Страсбург и Карлсруэ.

Это вызвало возражение – города направили общее открытое письмо с просьбой изменить маршрут. Идею также поддержали ряд депутатов Европарламента и сотрудников ЕС, поскольку Страсбург является альтернативной резиденцией Европарламента.

Сейчас достигнут компромисс – ночной поезд будет курсировать через Саарбрюккен, а поезд TGV – через Страсбург и Карлсруэ. Точные даты начала работы ночного и дневного поезда еще не утверждены.

Ожидается, что новое высокоскоростное сообщение Берлин-Париж станет альтернативой полетам.

Ранее мы рассказывали, в какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро.

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