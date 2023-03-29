Беженцы в Польше смогут получить "карту побыту": детали и сроки

С 1 апреля украинские беженцы в Польше смогут подавать документы на разрешение на временное пребывание на срок до 3 лет – "карту побыту" (karta pоbytu).

Кому из беженцев будет доступен такой вид легализации, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты миграционной платформы EWL.

Кто сможет получить временный вид на жительство

Согласно изменениям закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины", которые польские власти приняли в январе 2023 года, с 1 апреля украинские беженцы со статусом UKR могут подавать документы на карту побыту.

Это разрешение на временное пребывание дает возможность свободного перемещения в другие страны Европы и доступ к рынку труда на срок до 3 лет.

Получить вид на жительство смогут только:

официально трудоустроены граждане Украины;

те, кто выполняет в Польше высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, работники IT-сферы);

граждане Украины, открывшие предпринимательскую деятельность.

Остальным беженцам польский закон о поддержке украинцев гарантирует легальное пребывание пока до 23 августа 2023 года.

Фото: В Польше трудоустроены 80% беженцев (gettyimages.com)

Те украинцы, которые находились на территории Польши до 24 февраля 2022 года, могут подавать документы на стандартной основе: работа, обучение, ведение бизнеса, воссоединение семьи.

Сколько беженцев планируют оставаться в Польше в год и дольше

Около половины беженцев из Украины (45%) планируют остаться в Польше еще на год или дольше после окончания войны. Только 6% украинцев хотят остаться там на постоянное проживание. Такие результаты исследования "Военные беженцы из Украины. Год в Польше", проведенного EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

"Мы ожидаем, что именно эти граждане Украины в первую очередь будут подавать документы на карту побыту. Трудно оценить, какой именно процент официально трудоустроенных украинцев это сделают. Но мы видим рост интереса среди украинцев, которые консультируются у нас по делам легализации. Карта побыту дает уверенность, что ни одно законодательство, принятое сегодня или завтра, не повлияет на их пребывание в Польше", – объяснила руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

По подсчетам экспертов компании, работу в Польше нашли 82% украинских беженцев. Украинцы устроили детей в сады, школы и университеты, открыли свой бизнес и получают образование в Польше.

Напомним, мы писали, что в Румынии изменят условия поддержки украинских беженцев.

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