Пять новых направлений. Куда можно будет полететь с авиакомпанией Ryanair осенью

Авиакомпания Ryanair готовится запустити пять новых направлений, куда пассажиры смогут летать с октября 2023 года. Ранее перевозчик анонсировал рейсы по 36 маршрутов по Европе и в Африку.

Новые рейсы по 5 маршрутам соединят 8 стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Пять новых направлений Ryanair: график полетов

Новые маршруты позволят туристам бюджетно и быстро путешествовать по воздуху между такими странами: Венгрия и Испания, Италия и Франция или Чехия, Кипр и Эстония, Ирландия и Франция.

График рейсов по новым направлениям будет таким:

Будапешт (Венгрия) – Тенерифе (Испания) с 29 октября 2023 года, трижды в неделю;

Катания (Италия) – Париж Бове (Франция) с 29 октября 2023 года, 7 раз в неделю;

Катания (Италия) – Прага (Чехия) с 31 октября 2023 года, 2 рейса в неделю;

Пафос (Кипр) – Таллин (Эстония) с 31 октября 2023 года, дважды в неделю;

Корк (Ирландия) – Париж Бове (Франция) с 29 октября 2023 года, 3 рейса в неделю.

Фото: Ryanair добавит еще 5 маршрутов по Европе (pixabay.com)

Какие новые рейсы Ryanair будут осенью из Польши

В осенне-зимнем расписании Ryanair появится 14 новых маршрутов из аэропортов Польши, что удобнее всего путешественникам из Украины. Планируются такой график рейсов из 5 аэропортов:

Варшава Модлин – Лансароте (Испания) – со 2 ноября один раз в неделю (в четверг);

Варшава Модлин – Валенсия (Испания) – с 30 октября дважды в неделю (понедельник, суббота);

Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль) – с 29 октября один раз в неделю (воскресенье);

Варшава Модлин – Белфаст (Ирландия) – с 29 октября дважды в неделю (в пятницу и воскресенье);

Варшава Модлин – Тирана (Албания) – с 31 октября трижды в неделю (вторник, четверг, суббота).

Из Познани можно будет планировать поездки в Италию и Португалию:

Познань – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю (четверг, воскресенье);

Познань – Рим Фьюмичино (Италия) – с 30 октября дважды в неделю (понедельник и суббота);

Также перевозчик будет осуществлять рейсы по новым направлениям из аэропорта Вроцлава:

Вроцлав – Агадир (Марокко) – с 31 октября дважды в неделю (вторник и суббота);

Вроцлав – Рим Фьюмичино (Италия) – с 29 октября трижды в неделю (среда, суббота, воскресенье);

Вроцлав – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю (вторник, воскресенье).

Фото: Самолет Ryanair (gettyimages.com)

Также с конца октября будут доступны следующие рейсы авиакомпании:

Краков – Тирана (Албания) – с 31 октября трижды в неделю (вторник, четверг и воскресенье);

Краков – Фуэртевентура (Испания) – с 3 ноября один раз в неделю (пятница);

Лодзь – Ист-Мидленд (Англия) – с 30 октября два раза в неделю (понедельник и суббота);

Лодзь – Малага (Испания) – с 29 октября дважды в неделю (пятница, воскресенье).

Ранее мы рассказывали, какие нормы провоза багажа действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.