В Ирландии нашли решение проблемы с жильем для новоприбывших украинцев: детали

Правительство Ирландии нашло решение проблемы с размещением новоприбывших беженцев. С ноября украинцев будут размещать в выставочном центре в Килдере.

Власти не будут продлевать договор на размещение беженцев в палаточном лагере Страдбалли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на independent.ie.

Со следующего месяца в выставочном центре Punchestown будут селить беженцев из Украины. Планируется создать 378 мест, сообщили в Департаменте по делам детей, равенства, интеграции и молодежи.

"Срок договора на объект – два года. Сейчас предполагается, что жильцы могут рассчитывать остаться на несколько недель, а затем быть перемещенными в более подходящее жилье, хотя это будет полностью зависеть от наличия долгосрочного жилья", – сказал спикер ведомства.

В центре Панчестаун установят 78 кабинок, которые будут состоять из двух спален максимум на три человека каждая, а также небольшой гостиной. Душевые будут установлены в отдельных кабинках в общем пространстве. Охрана будет присутствовать в центре круглосуточно.

Также будет выделена столовая, которая будет работать в шахматном порядке с распределением времени. Будет обеспечен кейтеринг, который будет учитывать культурные и религиозные особенности, а также гибкость обедов для студентов и работников.

"Также будут столики на улице и игровые зоны для детей. Прачечная является коммунальной и расположена в центре", – сказал чиновник.

После российского вторжения в Украину в Ирландию прибыло беспрецедентное количество людей, отметили в министерстве. Кроме того, значительно увеличилось количество людей из других стран, ищущих убежища:

"С февраля 2022 года по сегодняшний день правительство предоставляет жилье и вспомогательные услуги 96 965 людям и это количество продолжает расти. Это 72 745 человек, бежавших от войны в Украине и 24 222 ищущих международной защиты".

В сентябре 750 беженцев временно разместили в палатках на месте музыкального фестиваля Electric Picnic в Страдбалле в гарфстве Лииш. По состоянию на 10 октября в Страдбалле еще находились 175 беженцев. Договор на палаточное размещение истекает 17 октября.

Правительство начали критиковать после того, как украинских беженцев решили заселить в палатки. Несколько украинских семей сообщили о сильном холоде в палатках, поскольку погода изменилась и кемпинг затопило. Теперь правительство рассматривает разные варианты размещения по всей стране, включая модульное жилье.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии направят дополнительный 1 млрд евро на размещение украинских беженцев. Государство оплачивает жилье более 70 тысячам украинцев.

Также стало известно, что украинцам в Ирландии начинают выдавать виды на жительство. Карты заменят желтые листы временной защиты и будут действовать до окончания защиты в Ирландии.

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