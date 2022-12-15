Интернет Starlink и генератор. Какое жилье украинцы ищут на зиму в Карпатах

Отключение света в городах влечет за собой проблемы с отоплением и водоснабжением. Поэтому некоторые украинцы стали переселяться в частные дома с автономным отоплением.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, есть ли спрос на коттеджи с печным обогревом в Карпатах и как обеспечивают свою работу гостиницы в условиях отключения электроэнергии.

"Печей в Карпатах уже почти не осталось"

Печи на дровах в Карпатах были в довоенное время скорее аутентичным элементом интерьера, чем полноценным прибором для обогрева помещения, поясняют в комментарии TRAVEL РБК-Украина специалисты сайта Karpaty. info, который описывает туристические возможности Карпат.

"Настоящих старых усадеб, которые обустроены для приема туристов, в Карпатах не так уж много. Преимущественно, это стилизованные под старину здания с современным интерьером, где печки может вообще не быть, или она выложена в виде недействующего украшения", – рассказывают знатоки.

Поэтому усадеб с собственно печным отоплением в каталоге на сайте практически нет – есть осовремененные булерьяны (печи длительного горения) или камины на дровах и привязанным к ним обогревом теплым воздухом.

"Что касается предложений и спроса на проживание зимой, примерно 25% жилья до сих пор занято переселенцами из прошлых периодов. Большое количество усадеб и отелей свободно, но не все хозяева свободных домов предлагают постоянное проживание на зиму, потому что свет отключают по всей Украине", – обращают внимание внимание в редакции ресурса

Фото: Пейзаж в Ивано-Франковской области (gettyimages.com)

Некоторые владельцы боятся брать людей из-за непредсказуемых ситуаций со светом. Также не все городские жители смогут легко приспособиться к сельскому зимнему варианту жизни.

"Спрос есть, но он не массовый. Из последних запросов был такой: можем ли мы предложить коттедж, который можно снять на 2 месяца (или комнату в коттедже) с интернетом Starlink, автономным отоплением и генератором. А одной из самых популярных публикаций за последнее время в наших соцсетях было предложение проживания в автономном коттедже с твердотопливным котлом (булерьян-камин), постоянным наличием холодной и горячей воды и бесперебойным электрическим питанием (солнечные панели)", – делятся эксперты Karpaty.info.

Впрочем, ухудшение погодных условий в Карпатах может влиять даже на хорошо оборудованные автономные дома.

Работа котлов зависит от электроэнергии – отельер

В коттеджах кантри-клуба "Тишина" в селе Изки в Закарпатье отопление обеспечивается котлами на дровах, работа которых зависит от электроэнергии.

"В домах есть батареи и теплый пол, дрова успевают прогореть за то время, когда есть электроэнергия, и держат тепло довольно долго. А на экстремальные случаи, если электроэнергии не будет длительное время (дольше всего не было 17 часов), имеем генератор, который сделает работу котла (и отопление соответственно) возможным", – рассказывает нам владелица гостиницы Анастасия Арье.

Фото: Туристы селятся в коттеджах на длительное время (gettyimages.com)

В отеле предлагают 30% скидку на долгосрочную аренду (от 3 недель и дольше), поэтому сейчас есть гости до конца декабря.

"Потом – новогодний заезд, и на начало января есть брони. В среднем – на неделю каждая. До этого гости жили с апреля по сентябрь, и с октября по конец ноября. Время от времени кто-то приезжает просто на выходные сменить обстановку", – рассказывает она о спросе на длительное проживание.

Если света нет, то генератор дает возможность для самого необходимого: отапливать дома, работать насосам и подавать воду в систему. Но кухонная техника, розетки не работают.

"Если и дальше отключения будут по графику, то дважды в день по несколько часов без света более-менее нормально выдерживать. Хаотические отключения и непрогнозируемость – это уже более стрессово", – отмечает отельер.

Интернет обычно продолжает работать либо от провайдера, либо "тянет" мобильный интернет. Это актуально многим гостям и владельцам, иначе невозможно работать.

В следующем году заведение планирует повышать цены на проживание на 30% – на столько изменился курс валют и подорожало топливо, продукты и хозяйственные товары.

"Работа генератора целый день обходится в 1000 гривен"

В связи с отключениями электроснабжения и сложностями с отоплением владельцы усадеб консервируют дома на зиму. Так поступила Оксана Клебан, владелица усадьбы "Дарваев Кут" в селе Старый Мизунь на Ивано-Франковщине.

"Вообще в этом году с туризмом плохо, а сейчас спроса нет, глухой сезон. У нас переселенцы были до мая. На Новый год будет только одна семья гостить. Для проживания переселенцы ищут дома, которые стоят 3-4 тысячи в месяц", – рассказывает она РБК-Украина.

Фото: Некоторые усадьбы консервируют на зиму из-за проблем с отоплением (gettyimages.com)

Проживание для семьи из 4 человек в доме стоит зимой 1000 гривен в сутки. Во столько же обходится и постоянная работа генератора в день, отмечает владелица усадьбы.

"У меня три домика, но два я на зиму законсервировала, потому что без света отапливать дровами опасно, должны работать циркуляционные насосы. Без света можно "сорвать систему" и тот деревянный домик может сгореть", – объясняет женщина.

Один из домов, который женщина оставила "рабочим", обогревается буржуйкой на дровах.

Напомним, мы писали, что западнее Украины начали переезжать жители больших городов.