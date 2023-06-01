Деньги от международных фондов. Сколько выплачивают жителям освобожденных территорий

Жители освобожденных территорий и те, кто эвакуируются из опасных районов, могут получить выплаты от международных организаций. Эти средства перечисляются через "Укрпочту".

Речь идет о финансовой помощи от Общества Красного Креста и Международной организации по миграции, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

В рамках совместного проекта министерства, Укрпочты и международных организаций жителям деоккупированных территорий продолжается выплата денежной помощи.

От Общества Красного Креста Украины помощь в размере 1200 гривен выплачивается людям на освобожденных территориях Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.

От Международной организации по миграции (МОМ) выплачивается 2200 гривен помощи наличными в течение 3 месяцев жителям освобожденных территорий Харьковщины, Херсонщины и Донецкой области.

Обращаться нужно в органы местного самоуправления или назначенные военные администрации, где формируют списки граждан. Список получателей ОВА передают в Минреинтеграции.

Также предусмотрены выплаты людям, которые эвакуируются из опасных районов эвакуационными вагонами в поездах или специальными автобусами.

На станциях прибытия эвакуированные гарантированно получают в мобильных отделениях Укрпочты финансовую помощь от государства, отмечают в ведомстве. Взрослым выплачивают по 2000 гривен, детям и лицам с инвалидностью – по 3000 гривен.

Напомним, мы писали, что украинцы могут получить срочные выплаты по лечению от международного фонда.

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