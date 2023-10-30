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Деньги на ремонт разрушенного жилья. Когда могут отказать в компенсации

Фото: Отстройка жилья в Киевской области (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В первой половине 2023 года начала действовать программа "єВідновлення", по которой украинцы могут подать заявку, чтобы получить компенсацию за поврежденное из-за войны жилье.

Однако при определенных условиях в предоставлении средств на ремонт могут отказать. Как обжаловать такое решение, в комментарии РБК-Украина рассказала Надежда Коренева, координатор бесплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист".

Может ли комиссия отказать в компенсации

Да, комиссия имеет право отказать возмещать деньги, говорит специалист.

Законодательством устанавливаются такие основания для отказа:

  • Подача заявления лицом, которое не может являться получателем (например, не является собственником имущества);
  • Человек предоставил недостоверные данные;
  • Заявление не соответствует порядку получения компенсации (если, например, не предоставлены обязательные реквизиты заявления);
  • Уже были компенсированы расходы по объекту недвижимого имущества.

"Отмечаю, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения", – объясняет Надежда Коренева.

Как обжаловать действия, бездействие или принятые решения

"Если вы имеете возражения или жалобы по актам обследования комиссии и/или отчета по техническому обследованию, с решением комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, в частности с ее размером, то вы имеете право подать возражение", – уверяет собеседница.

Возражения и жалобы следует подать в бумажной форме через администратора центра предоставления административных услуг, должностное лицо органа социальной защиты населения или нотариуса.

В случае несогласия с другими решениями, действиями или бездействием комиссии вы вправе подать соответствующую жалобу в течение пяти рабочих дней с даты совершения таких действий или принятия решений.

Фото: Отказ в выделении денег на ремонт поврежденного жилья можно оспорить (Getty Images)

"В возражение/жалобу вы можете подавать объяснения, фотофиксации, заключения от третьих лиц, в частности Группы поддержки "єВідновлення", другие документы в подтверждение аргументов, приведенных в жалобе. Решения уполномоченного органа/комиссии также могут быть обжалованы в судебном порядке", – говорит надежда Коренева.

Дадут ли деньги, если вы уже сделали ремонт

15 сентября 2023 года Постановления Кабинета Министров Украины № 381 были внесены изменения по компенсации собственникам имущества, полностью или частично отремонтировавшему свое жилье собственными средствами, говорит специалист.

Однако для вступления в силу этой программы необходимы внесения изменений в Закон Украины “О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины”.

"Верховная Рада Украины уже утвердила такие изменения и передала документ Президенту Украины на подпись. Поэтому после подписания и вступления в силу таких изменений те, кто полностью восстановил свое жилье за личные средства, смогут получить за это компенсацию", – отмечает она.

Какой же порядок действий предусматривается в случае, когда вы уже совершили полностью или частично ремонт вашего жилья для получения компенсации за восстановление?

Процедура подачи заявления на получение компенсации за ремонт и его рассмотрение соответствующими комиссиями почти не отличается от общего порядка, указанного выше. Однако, отличия все же есть.

  • При заполнении заявления на получение компенсации за произведенный ремонт жилья не нужно создавать специальный счет, а можно указать любой открытый счет украинского банка.
  • При осмотре Комиссия определяет объем повреждений, проводит в присутствии собственника/совладельца/законного представителя осмотр поврежденного имущества с целью установления факта выполнения ремонтных работ, по результатам которого составляется акт, в котором фиксируются перечень и объем выполненных строительных работ; осуществляет фотофиксацию проводимых заявителем ремонтных работ; заполняет чек-лист с учетом объемов повреждений недвижимого имущества и произведенных работ.

Во время осмотра можно предоставлять комиссии объяснения и документы, которые, по вашему мнению, подтверждают проведение ремонтных работ (фото до и после ремонта, чеки, квитанции, акты выполненных работ и так далее).

Комиссия не имеет права требовать предоставления указанных документов. Непредоставление таких документов не может являться основанием для отказа в выплате компенсации за произведенный ремонт.

  • Получение средств проведут одним платежом, и их можно использовать по собственным потребностям и по своему усмотрению.

"Итак, внесенные изменения после вступления их в силу значительно расширят перечень лиц для получения компенсации, в которые войдут те, кто уже полностью восстановил свое жилье за собственные средства", – объясняет Надежда Коренева.

Напомним, в Украине запустят третий этап "єВідновлення". На возмещение поврежденного имущества подано более 50 тысяч заявок.

Специалист БФ "Право на Захист" предоставила РБК-Украина подробную инструкцию о том, как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья.

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