Деньги на ремонт разрушенного жилья. Когда могут отказать в компенсации

В первой половине 2023 года начала действовать программа "єВідновлення", по которой украинцы могут подать заявку, чтобы получить компенсацию за поврежденное из-за войны жилье.
Однако при определенных условиях в предоставлении средств на ремонт могут отказать. Как обжаловать такое решение, в комментарии РБК-Украина рассказала Надежда Коренева, координатор бесплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист".
Да, комиссия имеет право отказать возмещать деньги, говорит специалист.
Законодательством устанавливаются такие основания для отказа:
"Отмечаю, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения", – объясняет Надежда Коренева.
"Если вы имеете возражения или жалобы по актам обследования комиссии и/или отчета по техническому обследованию, с решением комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, в частности с ее размером, то вы имеете право подать возражение", – уверяет собеседница.
Возражения и жалобы следует подать в бумажной форме через администратора центра предоставления административных услуг, должностное лицо органа социальной защиты населения или нотариуса.
В случае несогласия с другими решениями, действиями или бездействием комиссии вы вправе подать соответствующую жалобу в течение пяти рабочих дней с даты совершения таких действий или принятия решений.
"В возражение/жалобу вы можете подавать объяснения, фотофиксации, заключения от третьих лиц, в частности Группы поддержки "єВідновлення", другие документы в подтверждение аргументов, приведенных в жалобе. Решения уполномоченного органа/комиссии также могут быть обжалованы в судебном порядке", – говорит надежда Коренева.
15 сентября 2023 года Постановления Кабинета Министров Украины № 381 были внесены изменения по компенсации собственникам имущества, полностью или частично отремонтировавшему свое жилье собственными средствами, говорит специалист.
Однако для вступления в силу этой программы необходимы внесения изменений в Закон Украины “О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины”.
"Верховная Рада Украины уже утвердила такие изменения и передала документ Президенту Украины на подпись. Поэтому после подписания и вступления в силу таких изменений те, кто полностью восстановил свое жилье за личные средства, смогут получить за это компенсацию", – отмечает она.
Какой же порядок действий предусматривается в случае, когда вы уже совершили полностью или частично ремонт вашего жилья для получения компенсации за восстановление?
Процедура подачи заявления на получение компенсации за ремонт и его рассмотрение соответствующими комиссиями почти не отличается от общего порядка, указанного выше. Однако, отличия все же есть.
Во время осмотра можно предоставлять комиссии объяснения и документы, которые, по вашему мнению, подтверждают проведение ремонтных работ (фото до и после ремонта, чеки, квитанции, акты выполненных работ и так далее).
Комиссия не имеет права требовать предоставления указанных документов. Непредоставление таких документов не может являться основанием для отказа в выплате компенсации за произведенный ремонт.
"Итак, внесенные изменения после вступления их в силу значительно расширят перечень лиц для получения компенсации, в которые войдут те, кто уже полностью восстановил свое жилье за собственные средства", – объясняет Надежда Коренева.
Напомним, в Украине запустят третий этап "єВідновлення". На возмещение поврежденного имущества подано более 50 тысяч заявок.
Специалист БФ "Право на Захист" предоставила РБК-Украина подробную инструкцию о том, как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья.
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