Деньги на ремонт разрушенного жилья. Когда могут отказать в компенсации

В первой половине 2023 года начала действовать программа "єВідновлення", по которой украинцы могут подать заявку, чтобы получить компенсацию за поврежденное из-за войны жилье.

Однако при определенных условиях в предоставлении средств на ремонт могут отказать. Как обжаловать такое решение, в комментарии РБК-Украина рассказала Надежда Коренева, координатор бесплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист".

Может ли комиссия отказать в компенсации

Да, комиссия имеет право отказать возмещать деньги, говорит специалист.

Законодательством устанавливаются такие основания для отказа:

Подача заявления лицом, которое не может являться получателем (например, не является собственником имущества);

Человек предоставил недостоверные данные;

Заявление не соответствует порядку получения компенсации (если, например, не предоставлены обязательные реквизиты заявления);

Уже были компенсированы расходы по объекту недвижимого имущества.

"Отмечаю, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения", – объясняет Надежда Коренева.

Как обжаловать действия, бездействие или принятые решения

"Если вы имеете возражения или жалобы по актам обследования комиссии и/или отчета по техническому обследованию, с решением комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, в частности с ее размером, то вы имеете право подать возражение", – уверяет собеседница.

Возражения и жалобы следует подать в бумажной форме через администратора центра предоставления административных услуг, должностное лицо органа социальной защиты населения или нотариуса.

В случае несогласия с другими решениями, действиями или бездействием комиссии вы вправе подать соответствующую жалобу в течение пяти рабочих дней с даты совершения таких действий или принятия решений.

Фото: Отказ в выделении денег на ремонт поврежденного жилья можно оспорить (Getty Images)

"В возражение/жалобу вы можете подавать объяснения, фотофиксации, заключения от третьих лиц, в частности Группы поддержки "єВідновлення", другие документы в подтверждение аргументов, приведенных в жалобе. Решения уполномоченного органа/комиссии также могут быть обжалованы в судебном порядке", – говорит надежда Коренева.

Дадут ли деньги, если вы уже сделали ремонт

15 сентября 2023 года Постановления Кабинета Министров Украины № 381 были внесены изменения по компенсации собственникам имущества, полностью или частично отремонтировавшему свое жилье собственными средствами, говорит специалист.

Однако для вступления в силу этой программы необходимы внесения изменений в Закон Украины “О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины”.

"Верховная Рада Украины уже утвердила такие изменения и передала документ Президенту Украины на подпись. Поэтому после подписания и вступления в силу таких изменений те, кто полностью восстановил свое жилье за личные средства, смогут получить за это компенсацию", – отмечает она.

Какой же порядок действий предусматривается в случае, когда вы уже совершили полностью или частично ремонт вашего жилья для получения компенсации за восстановление?

Процедура подачи заявления на получение компенсации за ремонт и его рассмотрение соответствующими комиссиями почти не отличается от общего порядка, указанного выше. Однако, отличия все же есть.

При заполнении заявления на получение компенсации за произведенный ремонт жилья не нужно создавать специальный счет, а можно указать любой открытый счет украинского банка.

При осмотре Комиссия определяет объем повреждений, проводит в присутствии собственника/совладельца/законного представителя осмотр поврежденного имущества с целью установления факта выполнения ремонтных работ, по результатам которого составляется акт, в котором фиксируются перечень и объем выполненных строительных работ; осуществляет фотофиксацию проводимых заявителем ремонтных работ; заполняет чек-лист с учетом объемов повреждений недвижимого имущества и произведенных работ.

Во время осмотра можно предоставлять комиссии объяснения и документы, которые, по вашему мнению, подтверждают проведение ремонтных работ (фото до и после ремонта, чеки, квитанции, акты выполненных работ и так далее).

Комиссия не имеет права требовать предоставления указанных документов. Непредоставление таких документов не может являться основанием для отказа в выплате компенсации за произведенный ремонт.

Получение средств проведут одним платежом, и их можно использовать по собственным потребностям и по своему усмотрению.

"Итак, внесенные изменения после вступления их в силу значительно расширят перечень лиц для получения компенсации, в которые войдут те, кто уже полностью восстановил свое жилье за собственные средства", – объясняет Надежда Коренева.

Напомним, в Украине запустят третий этап "єВідновлення". На возмещение поврежденного имущества подано более 50 тысяч заявок.

Специалист БФ "Право на Захист" предоставила РБК-Украина подробную инструкцию о том, как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья.

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