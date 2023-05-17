Греция сделает доступнее отдых на 300 пляжах: что изменится

В Греции запустили проект доступности 287 пляжей. В самых популярных локациях устанавливают механизмы для купания людей с инвадностью.

Благоустройство уже провели на 140 пляжах страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Такой проект обойдется почти в 15 млн евро. На пляжах установят системы SEATRAC – это стационарный механизм, который включает кресло с дистанционным управлением, которое можно перемещать в море.

Основатель SEATRAC Герасимос Фессиан живет у моря в Греции, но всегда имел проблемы с купанием из-за своей ограниченной мобильности.

В 2009 году впервые был создан прототип этой системы, а в 2012 году она вышла на рынок. Механизмами сразу стали пользоваться пожилые люди, беременные и люди с рассеянным склерозом.

Министр туризма Греции отметил, что равный доступ к морю является неотъемлемым правом человека, добавив, что людям с ограниченной подвижностью предоставляется возможность участвовать в пляжных мероприятиях с семьей и друзьями.

Фото: Механизм для доступного купания в Греции (facebook.com/Прямо к морю)

Греция – не единственная страна, которая работает над доступностью путешествий. В США музеи предлагают шумоподавляющие наушники для посетителей с сенсорной чувствительностью, а также карусели, доступные для инвалидных колясок. Также для людей на колясках доступны некоторые национальные парки.

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