В гости к соседям. Как изменились путешествия европейцев на фоне войны в Украине

Европейский туризм в 2022 году восстановился почти до уровня 2019 года. К концу года количество путешествий достигнет 75% по сравнению с периодом до пандемии.

Такие данные приводит Европейская туристическая комиссия (ETC), сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В 2022 году авиакомпании ЕС восстановили количество рейсов почти на уровень 2019 года – в августе показатели не дотягивали всего 11%. До конца 2022 года восстановление путешествий в ЕС продолжится, говорится в отчете ETC.

"Однако зима не обойдется без угроз, поскольку надвигающаяся рецессия и высокая инфляция в Европе будут сказываться на потребительских расходах и туристическом спросе, задерживая, но не останавливая восстановление", - отмечают эксперты.

Между тем, восставление путешествий в Восточной Европе замедлит затянувшаяся война в Украине.

Президент ETC Луис Араужо отметил, что люди изменили свой подход к путешествиям из-за кризиса стоимости жизни, но желание исследовать Европу остается сильным.

Фото: Пассажиры в аэропорту (unsplash.com/phil-mosley)

По его словам, в ближайшие месяцы "спасением" для туризма станут поездки на короткие расстояния, которые выбирают все больше путешественников. Это связано с тем, что такие путешествия более дешевые.

"Семьям с более низким доходом будет легче путешествовать по ЕС, поскольку внутренние поездки, как правило, дешевле, чем альтернативы на дальние расстояния", - отмечают специалисты.

На путешествия по ближайшим направлениям приходится около 72% от общего числа поездок в Европе.

К слову, пять стран в 2022 году имели туристический спрос больший, чем в 2019 году:

Турция (+61%);

Португалия (+17%);

Литва (+7%);

Черногория (+6%);

Польша (+6%).

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