Місто палаців та панорам. Що подивитися у Варшаві, якщо ви тут вперше

Найцікавіші місця польського мегаполіса, куди переїхало багато українців

До Варшави за час війни в Україні переїхало багато українських біженців: через це кількість населення міста зросла майже на 20%. Ставши тимчасовим домом для українців, столиця Польщі надала нашим громадянам безкоштовне житло та інші пільги.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які цікаві місця варто відвідати й що обов'язково варто зробити у Варшаві, якщо ви завітали до цього міста.

Місто з давньою історією

Історія Варшави сягає ще 10 сторіччя. З невеличкого рибальського села населений пункт виріс до потужного впливового європейського міста.

У різні історичні періоди Варшава була столицею Речі Посполитої, Південної Пруссії, Варшавського герцогства, Царства Польського. Стала столицею незалежної Польщі у 1918 році. Під час Другої світової була центром знаменитого Варшавського повстання.

Фото: Варшава – не лише сучасний мегаполіс, але й затишне місто з вузькими вуличками та стародавніми спорудами в центрі (unsplash.com)

Після Другої світової війни з 260 кам'яниць Старого міста Варшави уціліло лише 6. Весь район був зруйнований на понад 90%. Були сумніви, чи варто відбудовувати його заново. Проте через чотири роки після війни тут стали впорядковувати простір, люди масово виходили на толоки. Старе місто відбудували майже з нуля. Після вступу Польщі до ЄС Варшава пережила найбільший економічний бум у своїй історії.

Сьогодні це мегаполіс з цікавими музеями, красивими парками, кафе, ресторанами та оглядовими майданчиками.

Топ 5 місць, які можна побачити у Варшаві за день

Новачкам, які вперше потрапили у це міста в жодному разі не можна оминати такі місця:

Старе місто – "серце" Варшави. Сягає історією у ХІІІ століття. Спочатку його оточував земляний вал. У 1339 році місто вже було обнесене цегляними стінами. Центральним у композиції виступав замок князів Мазовії, який пізніше стали іменувати Королівським.

Центр старого міста – Ринкова площа. Поряд розташовуються чимало кафе та ресторанів. Також – Варшавський барбакан і Собор Святого Іонна Хрестителя.

Фото: Старе місто Варшави, Ринкова площа (unsplash.com)

Фото: Масштаби руйнувань центру міста під час Другої Світової (wikipedia.org)

Палац культури та науки – чи не перша споруда, яку через величезні розміри відразу помітно при в'їзді до міста. Розташований на площі Дефіляд, збудований у 1952-1955 роках за проєктом радянського архітектора Льва Руднєва у стилі соціалістичного реалізму.

Висота палацу культури – 231 метрів. Сьогодні тут розміщено чимало всього – театри, кінотеатри, музеї та ресторани, постійно проходять різні ярмарки та виставки. Туристам варто піднятися на оглядовий майданчик. Він знаходиться на 30-му поверсі, з якого видно усе місто. Квиток на 1-го дорослого коштує 20 злотих (близько 131 грн).

Фото: Висота палацу культури – 231 метрів (unsplash.com)





Фото: Види з оглядового майданчика (Станіслав Ткацевіч)

Музей неону – розташований у районі Прага-Полуднє. Доїхати сюди всього за 10 хвилин можна від станції "Варшава-Середмістя". Музей заснували у 2012 році. У ньому зберігається понад 100 неонових вогнів із найрізноманітніших куточків Польщі. Більшість експонатів – родом з ХХ сторіччя. Наприклад, тут можна побачити найперші неонові вивіски барів, ресторанів, кафе та магазинів.

Фото: Музей неону (Станіслав Ткацевіч)

Лазєнковський палац. Розташований у парку "Королівські стежки". Розкішна пам’ятка була збудована архітекторами Крістіаном Камсецером і Доменіко Мерліні у XVII-XVIII сторіччях. А перші споруди з’явилися тут за часів польського діяча Станіслава Іраклія Любомирського. Тоді поблизу Уяздовського замку облаштували штучний острів разом із павільйоном, який використовували як лазні.

Пізніше король Польщі Станіслав ІІ Август зробив твердиню своєю резиденцією. До території палацу відтоді належав і острів, і парк. Головну споруду сполучали містки з берегами. Також були наскрізні галереї та бічні павільйони. Порівняно лаконічне оздоблення фасадів компенсували пишними інтер’єрами. Сьогодні на водоймі біля палацу гніздяться чимало птахів. Вхідний квиток до комплексу коштує 40 злотих.

Фото: Лазєнковський палац у парку "Королівські стежки" (wikipedia.org)

Центр науки "Коперник" – музей науки на березі річки Вісла. Тут можна побачити близько 450 інтерактивних експонатів, з якими можна експериментувати, крутити їх в руках та самому ставити різні цікаві досліди.

Частину центру науки займає планетарій. У ньому влаштовують окремі покази та виставки. Один із найцікавіших куточків закладу – театр роботів. Квиток для 1 дорослого на виставку коштує 39 злотих, а у планетарій – 27 за сеанси 2D і 33 – за 3D.

Фото: Центр науки "Коперник", будівля планетарію (wikipedia.org)

Фото: Центр науки всередині з експозиціями та виставками (wikipedia.org)

Що ще варто зробити у Варшаві

Якщо ви побачили основні пам’ятки, вирушайте дослідити інші локації міста. У Варшаві раджу зробити наступне:

Прогулятися набережною Вісли – влітку на набережній найцікавіше: вона перетворюється на алею кафе, кав’ярень і ресторанів довжиною близько 5 кілометрів. А розташовані уздовж алеї таблички з видами річкового транспорту допоможуть обрати корабель для літньої подорожі Віслою вже зараз. Також неподалік знаходиться Музей сучасного мистецтва.

Фото: Набережна річки Вісла у Варшаві (Станіслав Ткацевіч)

Відвідати Вілянівський палац – один із цінних та знакових зразків польської архітектури. Розташований у Вілянуві, збудований для Яна ІІІ Собеського. Генплан місцевості навколо палацу створили у 1682 році. А сучасний палац відновили після Другої світової війни. Всередині можна побачити роботи Луї де Сільвестра, Помпео Батоні та Марчелло Баччареллі. Квиток на дорослого коштує 25 злотих.

Фото: Розкішний Вілянівський палац у стилі бароко (wikipedia.org)

Прогулятися центральними вулицями міста – можна відшукати Президентський палац, пам’ятник Миколаю Копернику. І уздовж вулиць просто розглядати архітектуру: численні кам’яниці, костели та колоритні житлові будівлі.

Фото: Центр Варшави (unsplash.com)

Сходити до Музею Варшавського повстання та Музею історії польських євреїв Полін. У першому можна дізнатися про одну із ключових подій історії міста та всієї Польщі, а другий занурить вас в атмосферу історії євреїв країни. Музей точно вразить вас інтерактивністю – він вважається одним із найбільш яскравих та сучасних в усій країні.

Фото: Музей історії польських євреїв (wikipedia.org)

Скільки грошей брати з собою у Варшаву

Попри те, що це столиця, ціни у Варшаві – не дуже високі. Зокрема, на продукти в супермаркетах та за їжу в кафе. Наприклад, сніданок або вечеря у недорогому кафе коштує в середньому 20-30 злотих (130-200 гривень). За традиційний американський бургер доведеться заплатити трохи більше – до 40 злотих.

У Варшаві - багато як розкішних ресторанів, так і бюджетних затишних кафе. Як правило, до бюджетних відносяться кафе із польською кухнею. Наприклад, можна сходити у Bar Mleczny Mis, Aioli, Gosciniec.

Фото: У Варшаві - величезний вибір кафе та ресторанів на будь-який смак (unsplash.com)

Також потрібно враховувати оренду житла. Бюджетний варіант – хостел. Неподалік центру за одну ніч у номерах на кілька ліжок ви заплатите близько 350-500 грн. Втім, комфортні номери в готелях теж коштують не дуже дорого – від 800 гривень.

Раніше ми писали про найкращі 10 локацій Польщі, які варто побачити українцям.

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