Головні "перлини" Карпат. Що варто знати про ціни та інфраструктуру, збираючись у мандрівку

Нерідко подорож до Карпат починається зі Львова, Івано-Франківська або Чернівців. Насолодившись затишними кав’ярнями та атмосферними вуличками міст, можна досліджувати Україну далі. Безмежні гірські краєвиди, термальні джерела, лікувальні курорти – все це чекає вас у напрямку Карпатських гір.

Якщо ви прихильник гірських пейзажів та походів у гори, зверніть увагу на невеликі міста та села, розташовані посеред гірських масивів. На власному авто подорожувати значно краще – можна заночувати будь-де. Другий спосіб мандрівки - залізницею. Однак тоді ваш вибір звужується до станцій зупинок потягу.

Як вибрати локації для мандрівки? Розглянемо деякі локації на прикладі одного маршруту слідування і розповімо, який інфраструктуррой для туристів у своєму розпорядженні ці місця.

Добратися до Карпат: ціни на квитки в поїздах

Зі Львова у напрямку різних міст, розташованих у Карпатах, курсують поїзди по двом основним напрямкам – Ужгород та Івано-Франківськ. Сидячий потяг до Івано-Франківська коштує близько 130-150 грн за квиток у 2 класі і відправляється тричі на день.

Якщо обирати найменшу кількість пересадок "потяг-автобус", краще обирати напрямок до Ужгорода.

До слова, зі Львова кожного дня о 16:50 виїжджає бюджетна електричка, яка робить зупинки в Сколе, Славському, Воловці, Сваляві, Мукачевому та врешті в Ужгороді . Потяг - у доволі новому стані, ним комфортно їхати.

Вартість поїздки становить лише від 70 до 90 гривень в одну сторону. Вже майже за дві години їзди від Львова рівні пейзажі зміняться на гірські. На інший час можна знайти квитки на спальні місця в поїздах, що проходять між станціями.

Відео: Карпатські пейзажі (youtube.com/PIXELSAIR)

Національний парк "Сколівські Бескиди"

Найближча зупинка по ходу руху електрички – Сколе. Місто розташоване посередині гірського хребту Сколівські Бескиди. Тут же розташовується Національний природний парк "Сколівські Бескиди".

Наступною зупинкою буде широко відомий курорт Славське. Тут є гірськолижний комплекс, який в останні роки полюбили львів’яни, оскільки їхати сюди з міста всього близько двох годин. У період міжсезоння, коли тут ще рано кататися на лижах, сюди їдуть насолодитися красивою природою в оточенні гір.

Останнім часом у Славському відкривають нові готелі та сучасні бази відпочинку. Водночас дехто із мандрівників вже помітив тенденцію по наближенню цін до курорту Буковель: судячи з відкритих даних в системах бронювання, ціни в деяких готелях Славського за одну ночівлю вже сягають 6 000 грн і вище.

Фото: Краєвиди Славського (instagram.com/nomadu.e)

Часто Славське стає місцем релакс-турів, екскурсій, корпоративних подій. Однак інфраструктура міста розвивається доволі повільно: на профільних форумах туристи відзначають, що тут не вистачає маркетів зі звичайними продуктами, якісних закладів харчування та відповідного сервісу, до якого вже звикли мешканці великих міст, а взимку - різноманіття сучасного гірськолижного обладнання.

До слова, біля однієї з туристичних стежок можна раптово побачити сміттєзвалище, що може негативно вплинути на настрій і враження від курорту.

Фото: Сміттєзвалище відразу біля туристичного маршруту (instagram.com/nomadu.e)

Якщо проїхати потягом ще пару зупинок, можна зійти на станції Воловець – це близько трьох годин поїздки зі Львова. Саме так зробили і ми.

Воловець: чани та відпочинок з видом на гори

Воловець – селище в історичному регіоні Бойківщина на Закарпатті. Ця локація може стати хорошим вибором, якщо ви шукаєте спокійного відпочинку в оточенні гір та мальовничої природи. Тут ви можете винайняти номер у сімейному готелі і милуватися гірськими пейзажами прямо з вікон.

Тут можна покупатися в чанах та басейнах (вартість відвідування басейну становить від 50 грн за годину, вартість оренди чану на джерельній воді - 1000 грн, чану на травах - 1500 грн за два години).

У Воловці - доволі розвинена інфраструктура: продуктові та продовольчі магазини від відомих мереж, банкомати, аптеки, служби доставки, кафе та кав’ярні, місцевий ринок, де можна придбати за великим рахунком будь що: від фруктів та овочів, одягу до товарів з Європи.

Фото: Пейзажі Воловця - селища міського типу на Бойківщині (instagram.com/nomadu.e)

У Воловці готельна сфера поки поступається сусідньому Славському. Але ця локація має іншу особливість - з кожним роком набирає обертів сімейний туристичний бізнес. Все більше місцевих намагається привести до ладу садиби і здавати кімнати туристам.

Ціни на кімнату в садибі, де звичай мешкають власники, коливаються від 150 грн до 400 грн за добу з людини або за номер. В залежності від пропозиції - без або зі сніданками.

Фото: Стадіон посеред гір у Воловці (instagram.com/nomadu.e)

Якщо вибір житла у Воловці є, то місць, де можна було б пообідати або повечеряти туристу зовсім мало. Немає навіть кіосків зі стрітфудом, де можна було б щось швидко перехопити. З іншого боку, місцеві можуть порадити місце, де вам приготують свіжу форель. Домашня страва з риби, яку ви можете самі ж спіймати за допомогою вудки, та овочів гриль обійдеться лише у 150 грн.

Втім, ви також можете замовляти сніданки та вечері у своїй садибі. Треба лише заздалегідь дізнатись, чи передбачена у них ця опція.

В гори по гриби та ягоди: Полонина Боржава та Пилипець

Прямо з місця проживання пішки можна відправитися у похід у гори. Тут пролягає Полонина Боржава — мальовничий гірський масив на Полонинському хребті між річками Віча і Рікою.

Найближчі вершини - гора Плай з розташованою на ній метеостанцією та гора Томнатик, яка вже стала для багатьох туристів популярною інста-локацією. До вершин веде декілька маршрутів, де зустрічаються джерела з чистою водою: запаси питної води можна поповнювати прямо на маршруті.

Фото: Воловець, вид з вершини Темнатик/Томнатик (instagram.com/nomadu.e)

Місцеві мешканці активно збирають у тутешніх лісах гриби та чорницю. Ви теж можете приєднатися - така активність точно додасть барв і різноманіття у ваш відпочинок. Для цього варто подбати про відповідний одяг та взуття: перед походом на полонину по гриби чи ягоди найкраще мати гумові чоботи (їх, до речі, можна придбати на місцевому ринку всього за 150-200 грн).

В цілому місто Воловець складає приємне враження. Тут можна знайти сучасні спортивні та дитячі майданчики. Здається неймовірним, але тут проводять тренування з бігових лиж для дітей цілий рік!

Фото: Пилипець (instagram.com/nomadu.e)

Серед труднощів, до яких треба бути готовими - відсутність мінімальної інформації для туристів – одразу на вокзалі вас перехоплюють водії таксі, які виконують роль гіда, пропонуючи свої послуги.

На вокзалі немає камер схову, а каси працюють з 8.00 до 17.00. Слабко налагоджена робота громадського транспорту у сусідні міста – автобуси курсують по маршрутам лише 1-2 рази на день. Тому варто враховувати те, що у вас будуть додаткові витрати на таксі.

Фото: Водоспад (instagram.com/nomadu.e)

Втім, з Воловця зручно дістатися до найближчих курортів та об’єктів туризму. Ви можете поселитися у сусудньому селі Подобовець (11 км), або поїхати до гірсько-лижного курорту Пилипець (20 км).

Це лише у 20-30 хвилинах їзди. Проїзд у таксі на одну людину складе від 70 грн (у випадку формування групи). Якщо брати окреме авто, то 300-350 грн в один бік. Варто зазначити, що в Пилипці набагато більше пропозицій по розташуванню, але ціни тут - удвічі вищі.

Водоспад Шипіт та Синевир: найближчі туристичні атракції

У Пилипці знаходяться витяги, де в теплий сезон можна піднятися на вершину, щоб оглянути панораму навколо, а у зимовий – насолоджуватися катанням на лижах, а потім - попиваючи гарячий пряний глінтвейн в одному з кафе.

Тут також працює прокат гірських велосипедів: можна піднятися на витягу і спуститися на велосипеді вниз (але якщо лише ви володієте спеціальною підготовкою для такої активності). У місті є сувенірні лавки з місцевими винами та наливками. Поруч знаходиться відомий туристичний об’єкт – водоспад Шипіт.

Фото: З Воловця або Пилипця близько діставатися до Природного парку Синевир (instagram.com/nomadu.e)

Він протікає в ландшафтному парку в оточенні високих дерев та лісової зелені. На вході до парку та по його території ви побачите інформаційні стенди про сам парк та про те, як важливе свідоме поводження на природі. Тут прокладена екологічна стежка.

У парку є місце для кемпінгу, де можна розбити намет. Якщо ви любите природу, варто приділити цьому місцю більше часу. Неподалік від водоспаду на початку липня проводиться фестиваль, на який приїжджають хіпі та представники різних субкультур з України, Білорусі та інших країн.

З Воловця або Пилипця також близько добиратися до Природного парку Синевир – десь близько години автомобілем. Природа цього місця справді вражає – високі гори та гірські річки, села вздовж ущелин. Тут швидко змінюється погода, тому можна застати дощ.

До слова, озеро Синевир можна обійти по колу по пішохідному маршруту з лавочками та альтанками для відпочинку. Обов'язково скористайтеся прогулянковим човном, щоб дістатися середини озера і побачити парк з іншого ракурсу. А ось купатися в озері заборонено.

Фото: Озеро Синевир можна обійти по колу по прокладеному пішохідному маршруту (instagram.com/nomadu.e)

Щоб побачити це природнє диво, треба підніматися вгору близько 1,5 кілометри. З мінусів підйому - постійний рух автомобілів, які курсують вниз і вгору прямо поруч з вами. Це складає небезпеку та породжує дискомфорт для пішоходів.

Вже зверху біля оглядового майданчика на невеликій площі щільно вибудувались ряди з сувенірами, які заважають основній меті відвідування– спогляданню озера. Дирекції парку варто переглянути своє бачення до правил поводження у заповідній зоні та тому, як багато тут торгових точок: занадто багато ларьків з різноманітним крамом.

Замки біля Мукачево

Якщо сісти у потяг у Воловці і вийти на станції Мукачево, вже близько будуть старовинні палаци та замки, такі як Замок Шенборнів, Мукачівський замок Паланок та Чинадіївський замок Сент Міклош.

Фото: Замок Шенборнів. Поруч - неприбране сміття (instagram.com/nomadu.e)

У Замку Шенборнів ще з часів СРСР розташовується санаторій "Карпати". Зелена територія навколо замку сприяє прогулянкам, і сама будівля зовні виглядає витончено. Але занедбаний стан приміщень всередині, сміття біля зон відпочинку та стихійний ринок сувенірів псують загальне враження.

Чинадіївський замок. Невеличким замком поблизу Мукачево опікується місцевий художник Йосип Бартош, який кілька років тому взяв історичну споруду у концесію і поступово відновлює її.

Таємнича атмосфера замку та дбайливе ставлення господаря справляють теплі враження. Тут регулярно влаштовують виставки картин, а в самому замку проводять безперервні реставраційні роботи.

Фото: Чинадіївський замок, паркова зона (instagram.com/nomadu.e)

Територію замку прикрашає невеличка паркова зона зі скульптурами, можна побачити, як з реставраційними роботами допомагають волонтери. Вхід всередину замку - безкоштовний, але ви можете зробити внесок на благодійність на власний погляд.

Відпочити від екскурсій варто у центрі міста Мукачево: зайдіть на ароматну каву та бельгійські вафлі в одну з місцевих кав’ярень та скуштуйте смачну піцу та свіжу випічку у пекарнях. Набравшись сил, неспішно прогуляйтеся до замку Паланок пішки.

Мукачівський замок Паланок. Треба зазначити відмінний стан споруди та сучасний підхід до його утримання. З оглядових веж на бастіонах відкривається неймовірна панорама на місто.

В замку працюють зали з музеями та експозиціями. Гострі враження залишає музей тортур в підземеллі. Замовити дегустацію місцевих напоїв та скуштувати традиційну для Закарпаття страву – банош можна у ресторані у середньовічному стилі. Вартість входу до замку – 100 грн.

Фото: Замок Паланок

Фото: Панорама на місто із замку (instagram.com/nomadu.e)

З Мукачево можна з’їздити автобусом до Берегово, відомого лікувальною водою. Наразі термальний басейн, відомий з радянських часів, зачинено. Але функціонують сучасніші спа-курорти з великою територією.

Ціна за вхід складає від 200 грн на дві години. Але до вартості не входять капці та рушники – їх можна придбати окремо, або ж краще взяти свої. Також ви можете вирушити до відомого мінеральними водами курорту Сваляви потягом або автобусом, де розташовано намало оздоровчих курортних готелів та санаторіїв.

Якщо вам хочеться більше вражень, то можна також відвідати Ужгород. Це місто - всього у годині їзди потягом. Путівник цим колоритним містом РБК-Україна вже готує до публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, які найкрасивіші локації України ідеально підходять для осінніх мандрівок.

Також стало відомо, що на Черкащині створять маршрут, який буде проходити через відомий заповідник.