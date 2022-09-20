Гарантированные выплаты. Переселенцы из каких регионов получат денежную помощь

Выплаты от государства смогут получить переселенцы из 327 общин из 9 областей Украины. В обновленном перечне территорий стало меньше населенных пунктов.

При каких условиях внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на денежную помощь, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Список, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты, регулярно обновляется. В обновленный список внесли 327 общин, в прошлом учитывались 330 общин.

На государственную помощь могут рассчитывать все переселенцы из следующих территорий:

находятся временно в оккупации;

находятся в окружении (блокированы);

на которых продолжаются активные боевые действия.

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Территориальные общины, переселенцы из которых получат выплату пособия:

Донецкой области (66 общин);

Харьковской области (56);

Днепропетровской (10);

Луганской (37);

Запорожской (56);

Херсонской (49);

Николаевской (26);

Сумской (22);

Черниговской (5).

Список дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или на горячую линию) и уточнить информацию", – обращают внимание в министерстве.

Актуальный перечень общин, жителям которых предусмотрены выплаты, можно посмотреть на цифровой карте .

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