Фиксированная цена. Европейский лоукостер вводит подписку на билеты

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air вводит услугу подписки на билеты. Это позволит бронировать поездки по фиксированной цене в течение 6 месяцев.

Сервис будет доступен пассажирам из Польши и Италии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Услугу запустят в тестовом режиме с 5 мая в тестовом режиме. Подписаться можно будет на билеты на международные маршруты из Польши и на внутренние в Италии.

Для того чтобы оформить услугу MultiPass, нужно будет зарегистрироваться на специальном сайте авиакомпании и выбрать, какие рейсы будут входить в подписку. Предполагается, что базовый тариф будет включать только ручную кладь. Будут еще расширенные тарифы с услугами WIZZ Priority и 20 кг багажа. Можно выбрать билеты в одну сторону или в обе стороны.

Стоимость подписки будет сформирована в зависимости от выбранных опций. С пассажира будет сниматься ежемесячная фиксированная плата в течение полугода. Wizz Air будет предоставлять клиентам токены, которые раз в месяц можно будет обменять на авиабилет.

Отмечается, что бронировать перелет по подписке нужно будет не менее чем за 5 дней до вылета. Если пассажир не забронирует авиабилет или не воспользуется оформленным перелетом, перенести на следующий месяц не получится.

Фото: Подписка будет действовать 6 месяцев (unsplash.comArtur Voznenko)

На данный момент специальный сайт для оформления подписки на авиабилеты MultiPass авиакомпания не запустила. Потому стоимость услуги пока невозможно проверить.

Подписка может быть выгодна пассажирам, которые покупают билеты в последний момент до вылета, когда цена самая высокая. Посредством подписки такие путешественники смогут зафиксировать цену для своих авиабилетов и ежемесячно выбирать нужное направление.

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