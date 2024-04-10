В Европе готовятся к забастовкам на транспорте: где возможны сбои рейсов

Забастовки на транспорте в Европе регулярное явление, поскольку работники отстаивают лучшие условия и зарплаты. Но пассажирам нередко приходится менять планы поездок из-за переноса или отмены рейсов.

Где в Европе планируются забастовки в ближайшее время, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

В Великобритании в апреле запланированы локальные забастовки работников транспортных компаний. К примеру, на 10-11 апреля выйдут бастовать работники службы поддержки лондонского метро, из-за чего некоторые станции могут быть закрыты. 13 апреля протесты профсоюза RMT окажут влияние на услуги железнодорожной компании CrossCountry. С 15 по 20 апреля забастовки профсоюза машинистов ASLEF затронут услуги Северной железной дороги. А 20 апреля забастовка ASLEF повлияет на поезда LNER.

В то же время забастовку в лондонском аэропорту Хитроу, которую 11-14 апреля должны были провести сотрудники службы контроля, отменили, чтобы дать время для проведения переговоров.

В Италии два крупнейших профсоюза объявили о забастовке 11 апреля, которая коснется железной дороги и другого общественного транспорта. Демонстрации по условиям труда будут длиться по 4 часа в разное время в городах по всей стране. Пассажирам следует учесть, что персонал государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato, в состав которой входит Trenitalia, бастует с 9:00 до 13:00.

Во Франции члены профсоюза CGT-RATP объявили забастовку с 5 февраля по 9 сентября. Из-за требований работников может пострадать работа сети автобусов и метро Иль-де-Франс, в частности, во время Олимпийских игр летом. Но в парламенте рассматривают законопроект, чтобы запрещать забастовки в транспорте в течение определенных периодов каждый год, чтобы избежать сбоев во время больших мероприятий.

В Германии забастовок пока не планируется. 25 марта железнодорожная компания Deutsche Bahn достигла соглашения с немецким профсоюзом машинистов GDL. В договоренности говорится, что GDL воздержится от забастовок, по крайней мере, до февраля 2026 года. Немецкий профсоюз Verdi также достиг соглашения по оплате труда и отменил забастовки в разных немецких аэропортах.

Напомним, недавно авиакомпания Austrian Airlines отменила более 400 рейсов из-за забастовки летного экипажа. Это повлияло на 50 тысяч пассажиров.

Также в марте в Германии бастовали сотрудники 11 аэропортов, из-за чего почти 100 тысячам пассажиров пришлось переносить свои рейсы.

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