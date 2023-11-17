Европейский лоукостер возобновляет рейсы в Молдову: куда можно будет полететь

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить полеты в столицу Молдовы с 14 декабря. Продажи билетов из Кишинева уже открыты.

Куда можно будет полететь с бюджтеной авикомпанией из Молдовы, РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

В Wizz Air сообщили о планах перезапустить пока только три маршрута из Кишинева: в Лондон, Милан и Рим. В Англию лоукостер будет летать три раза в неделю, в города Италии – по два рейса в неделю.

Wizz Air уже открыл продажи билетов на рейсы из Молдовы. Но на некоторые даты вместо прямых рейсов из Кишинева авиакомпания предлагает альтернативные маршруты из аэропортов Румынии, поэтому стоит быть внимательным при бронировании билетов.

До войны в Украине Wizz Air базировал самолет в Кишиневе вместе с экипажами и летал по более чем 20 маршрутам. Но после массированных ракетных атак со стороны России авиаперевозчик закрыл свою базу в Молдове в октябре 2022 года. С тех пор рейсы в Кишинев выполняли самолеты, базирующиеся в странах Евросоюза.

Полностью из столицы Молдовы лоукостер ушел 14 марта 2023 года. Тогда появилась информация о возможном захвате российскими войсками аэропорта в Кишиневе. Авиакомпания объяснила свое решение вопросами "безопасности в воздушном пространстве региона".

Ранее мы писали, что из Польши запустят три новых маршрута Wizz Air. Полететь к побережью Средиземного моря можно будет за 20 евро.

Также в авиакомпании рассказали, что произошло с самолетами Wizz Air в Украине во время войны. Один из них компания смогла эвакуировать из Львова.

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