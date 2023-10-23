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Европейская авиакомпания вводит места только для взрослых: сколько это будет стоить

Фото: Пассажиры в самолете (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines в ноябре запустит зону "только для взрослых" на рейсах между Амстердамом и карибским островом Кюрасао. Это первый европейский авиаперевозчик, который решил предоставлять такую услугу.

Места в этой зоне самолета будут доступны пассажирам от 16 лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Corendon Airlines является первой голландской авиакомпанией (дочерняя компания Corendon Airlines в Нидерландах), которая ввела зону "только для взрослых". Нововведение в авиакомпании объясняют стремлением удовлетворить разнообразные потребности пассажиров.

Для взрослых пассажиров рейсов будет выделено 93 места. Чтобы забронировать место в зоне для взрослых, нужно будет доплатить 45 евро в одну сторону. Пассажирам, желающим путешествовать с дополнительным местом, в этой зоне места XL предлагают за 100 евро.

Основатель Corendon Атилай Услу отметил, что такой подход приносит пользу и путешествующим с детьми родителям, поскольку они могут меньше беспокоиться о том, чтобы не мешать другим пассажирам.

Компания уже предлагает отели только для взрослых в разных локациях, включая Кюрасао, Бодрум в Турции и Ибицу в Испании. Предложение направлено на туристов, ищущих атмосферу отдыха без детей.

Места в самолете в зоне без детей предлагают и другие международные авиакомпании. Например, AirAsia X обеспечивает тихую зону на своих дальнемагистральных рейсах A330 исключительно для пассажиров в возрасте от 12 лет. Так же сингапурский лоукост-перевозчик Scoot предлагает кабины на своих 787 рейсах, которые доступны только для путешественников от 12 лет.

Согласно опросу 1500 взрослых американцев, около 60% согласились, что зоны только для взрослых в самолетах и поездах – это хорошая идея.

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