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Эвакуация в Германию. Как выехать бесплатным автобусом из Львова в Берлин и Ганновер

Фото: Украинцы в Ганновере (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Организация Helping to leave, которая с начала войны помогает эвакуироваться украинцам, организует бесплатный рейс в Германию. Автобус отправится из Львова в Ганновер 18 марта.

Как попасть на рейс, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграмм-канал организации.

Отмечается, что запись на эвакуационный рейс Львов – Берлин – Ганновер, запланированная на 18 марта, уже открыта.

"Мы наконец-то собрали средства на новый эвакуационный рейс и открываем запись. Также ехать можно с животными, если у них есть документы", – рассказывают волонтеры.

Те, кто хотят уехать этим рейсом, должны заполнить онлайн-форму.

"Мы просим ее заполнить, даже если вы отправляли нам предыдущую, но укажите это в комментариях к новой форме. После заполнения анкеты с вами свяжутся наши операторы для обсуждения деталей", – добавляют в организации.

За дополнительной информацией советуют писать в Telegram-бот Helping to leave.

Фото: Вокзал в Ганновере (gettyimages.com)

Так же добраться в немецкий город Ганновер можно из Перемышля в Польше. Оттуда через день отправляется бесплатный эвакуационный поезд, на который можно сесть с помощью волонтеров Красного Креста.

Напомним, мы писали, как попасть на бесплатный автобус для украинцев в Британию.

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эвакуация