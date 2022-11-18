Эстония вводит дополнительные проверки для украинцев на границах: причины

В Эстонии начали тщательную проверку украинцев и россиян, которые приезжают в страну, а также выезжают в Латвию и Финляндию.
Меры контроля проводятся до 20 ноября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Эстонские власти заявили, что тщательный пограничный контроль для граждан Украины и России будут проводить не только не эстонско-российской границе, но и при выезде из страны в Латвию или Финляндию.
По данным Полиции и погранохраны Эстонии, усиленный пограничный контроль будет действовать до 20 ноября.
"Помимо того, что происходит на границе EE-VF (Эстония - РФ), мы также будем более тщательно проверять граждан Украины и Российской Федерации, выезжающих из Эстонии в Латвию или Финляндию. Для этого мы задействовали дополнительные ресурсы сотрудников полиции и пограничников", - говорится в сообщении.
Цель пограничников - получить более полное представление о количестве беженцев из Украины и граждан России, остающихся в стране.
Кроме того, пограничные проверки также помогут собрать информацию о количестве украинцев, уехавших в другую страну.
Фото: Пограничники хотят посчитать оставшихся в стране беженцев (facebook.com/politseijapiirivalveamet)
В Полиции и пограничная службе Эстонии также сообщили, что власти проверяют все автобусы и микроавтобусы, выезжающие из страны. Также - сравнивают данные о пассажирах судов и используют систему автоматического распознавания номерных знаков для проверки транспортных средств с украинскими и российскими номерами.
"Мы сравниваем данные о пассажирах судов с данными о пересечении границы. Систему автоматического распознавания номерных знаков используем, чтобы проверить, какие транспортные средства с номерными знаками UA и VF, въехавшие в Эстонию, выехали из страны", - объяснили в ведомстве.
Остановку автомобилей и проверку документов проводят в основном на дорогах вблизи границы Эстонии и Латвии. Пассажиров предупреждают, что при планировании путешествия нужно предусмотреть больше времени на инспекцию.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что пограничный контроль необходимо восстановить, чтобы иметь четкое представление о количестве иностранцев, находящихся в стране, а также о количестве уезжающих.
"У нас на территорию Эстонии въехало более 100 000 граждан Украины, и нам крайне важно четко знать, где находятся люди", - сказал он.
Кроме того, министр подчеркнул, что проверки на внутренних границах Шенгена должны быть осуществлены без промедления.
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