Электронная идентификация. Как записаться в консульство: новый способ

Украинцы за границей теперь смогут записаться в консульства с помощью электронной идентификации. Новый механизм авторизации начал действовать с 15 ноября.

Новые условия записи в электронную очереди сделают невозможным кибермошенничество, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Консульство Украины в Гданьске.

МИД Украины обновил механизм авторизации в Е-Чергу в консульства за границей.

"С целью улучшения доступа к консульским услугам, вашей безопасности и чтобы предотвратить случаи кибермошенничества, запись в электронную очередь будет происходить при условии электронной идентификации посетителя, с помощью е-подписей (на файловом, облачном или других защищенных носителях), Дія.Підпис и BankID НБУ", – отмечают в ведомстве.

Идентификация нужна также и для внедрения дистанционных услуг – когда услугу можно получить прямо дома, без необходимости посещать консула.

"Просим вас заранее подготовиться к использованию средств электронной идентификации", – предупреждают в консульстве.

Электронная идентификация осуществляется через платформу ID.GOV.UA. Разъяснения и обучающие видео можно найти на сайте МИД Украины по ссылке.

Авторизоваться с помощью id.gov.ua можно, выбрав по кнопке "авторизироваться" один из доступных вариантов: е-подпись, Дія.Підпис, BankID НБУ и дальше выполнять пошаговые действия.

Поскольку записи в предыдущей версии электронной очереди были перенесены в обновленную, эффект от внедрения нового механизма авторизации будет несколько отложен, отметили в министерстве.

Напомним, мы писали, что с помощью Дія.Підпис теперь можно приобрести билеты на поезд из Киева в Варшаву. Это помогает бороться с перекупками билетов.

Ранее сообщалось, как получить в консульстве документы гражданского состояния Украины. Украинцы могут получить повторно свидетельства о рождении, смене имени, браке и разводе, а также выписках.

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