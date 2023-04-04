Два года на изучение. Украинцам в стране ЕС придется сдавать экзамен по языку

Украинским беженцам в Литве придется сдавать экзамен по литовскому языку. На изучение было отведено 24 месяца.

В настоящее время украинцы получают письма с напоминанием, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt .

О необходимости изучения языка заявил глава литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка. Все иностранцы, которые приезжают в Литву работать, должны сразу сдать экзамен, потому что каждый гражданин имеет право на общение, обслуживание и получение информации на литовском языке.

Но для украинских беженцев сделали исключение и на изучение языка отвели 24 месяца.

"Период в 24 месяца дали только украинским военным беженцам, имеющим такой официальный статус. В отношении других иностранцев в Литве такое исключение не применяется и требование действует сразу же – для работы в Литве, где язык необходим, сдача экзамена является обязательным условием", – сказал чиновник.

По его словам, сейчас многие литовцы говорят по-русски – это основной язык коммуникации с украинцами.

"Человек, владеющий местным языком, чувствует себя безопаснее и комфортнее. Ведь могут быть разные ситуации. Вы звоните, например, в 112 и как вы объясняете, что вам нужно? Да, можно на английском, русском, украинском, но бывает, что на том конце провода человек говорит только на литовском, а у вас случилось что-то страшное и вы не можете ничего объяснить", – заметил он.

С начала войны Литва приняла более 70 тысяч беженцев из Украины.

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