"Очень хочется жить". Жители оккупированной Кинбурнской косы просят о помощи

Жители сел Кинбурнской косы в оккупации страдают от обстрелов и нехватки продовольствия. Для отопления домов люди пилят остатки сгоревшего леса.

Какая ситуация на полуострове-заповеднике, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу сообщества "Kinburn.Life" в Facebook.

"На связи оккупированая Кинбурнская коса. Наши дела сложные. Но рассказывать подробности мы сейчас не имеем возможности. Потому что, к сожалению, не принадлежим сами себе. Достать телефон из кармана - это риск", - пишут в сообществе.

Отмечается, что за время, пока на странице не появлялось новых публикаций, на косе многое изменилось. Все силы жителей сейчас направлены на то, что выжить.

"Впереди зима, поэтому сейчас мы занимаемся заготовкой дров. То есть, валим и пилим километры обгоревших стволов. Оставшихся от нашего заповедного леса, который когда-то сажали наши деды, а сейчас уничтожила война. Потому что у нас нет другой возможности зимой обогреть дома", – делятся жители.

Кроме заготовки дров, люди на оккупированной Кинбурнской косе начали выпекать хлеб, чтобы иметь что есть.

"Смогли найти, где покупать муку, но отсутствуют корма для скота и птицы, также вообще нет овощей. Общественные деньги, которые вы переводили нам все это время, к сожалению, заканчиваются", - описывают ситуацию жители.

Фото: Пожары на Кинбурне в августе (коллаж РБК-Украина)

На Кинбурне бомбардировки продолжаются, бьют по деревням, отмечают в сообществе. Возможности фотографировать на Кинбурне у людей сейчас нет.

"Многие местные жители уехали, потому что не выдержали бомбардировок. Многие животные остались без присмотра и еды. Это сейчас вся информация, которую мы можем рассказать", - пишут жители полуострова.

У жителей косы есть общественный бюджет на экстренные случаи. Поддержать общину в оккупации можно переводом с примечанием SAVE KINBURN.

"Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что интересуетесь, пишете. Что не забываете, люди. Очень хочется жить. Но главное – просто проснуться утром", – обращаются жители к читателям страницы.

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Напомним, мы писали, что оккупанты уничтожают Кинбурнскую косу обстрелами.