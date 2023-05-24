Разрешения и ограничения. Украинцам напомнили правила путешествий во время войны

Перед летним сезоном украинцам напомнинают, какие правила отдыха действуют в безопасных регионах Украины. Ограниченно посещение некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.
Как можно отдыхать и какие запреты действуют, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Государственное агентство развития туризма.
Планируя путешествие, стоит убедиться, что на маршруте есть бомбоубежища или укрытия.
Следует учитывать, что запрещены по всей Украине сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Также недоступны туристические локации вблизи границ с Беларусью и Россией.
Ограничения действуют по посещению отдельных горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.
На востоке и юге Украины, особенно в прифронтовых зонах, отдых опасен из-за активных боевых действий. Следует воздержаться от путешествий в районы, которые были под оккупацией.
ГАРТ приводит информацию о разрешениях и ограничениях в 15 регионах Украины, предоставленную военно-гражданскими и областными администрациями. Относительно безопасны центральные и западные регионы Украины.
Пляжный отдых на берегу Черного и Азовского морей в этом году недоступен. Черноморское побережье недоступно из-за минной опасности и угроз ракетных обстрелов, азовское – полностью оккупировано.
В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов, сплавляться по водоемам. В регионе работают все локации, которые смогли восстановиться – места размещения, музеи, усадьбы. Чернобыльская зона остается закрытой.
В Черкасской области можно отдыхать у водоемов, которые определила ОГА. В Черкассах действуют 5 пляжей: три коммунальных и два частных. Посещение лесов категорически запрещено.
В Полтавской области действует запрет на посещение лесов. Разрешается купаться, плавсредства – только в рамках спортивных соревнований. Нельзя приближаться к мостам ближе 100м.
В Винницкой области запрещено посещение лесов. Все туристические объекты области работают. Разрешен отдых на водоемах, кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне.
В Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме территорий, которые находятся в 20 км государственной границы Украины с Беларусью и местностей, которые были временно оккупированы. Запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы рядом с объектами критической инфраструктуры, на других можно отдыхать. Учреждения культуры работают с укрытиями.
В Днепропетровской области запрещена навигация на водных судах, мотоциклах и средствах развлечения на воде. Нельзя посещать леса.
В Кировоградской области действует такой же запрет относительно плавсредств и посещения лесов.
На Волыни действуют определенные запреты на сплавы на водоемах под мостами и посещение лесов у белорусской границы. Разрешается купаться в реках и озерах, расположенных в местах массового отдыха, например, на озере Свитязь.
Фото: Щецкие озера на Волыни (wikimedia.org)
Во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено заезжать транспортом. Исключения – транзитный путь или веломаршрут через лес. Разжигать костер можно только в отведенных местах. Запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Туристические объекты открыты, купаться и загорать можно на проверенных пляжах.
На Закарпатье можно ходить в леса, но для посещения закрыта часть Ужанского нацпарка и Карпатского биосферного заповедника, граничащих с границами других государств. Закрыты для посетителей гора "Поп Иван" и водопад "Ялинский", которые находятся на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения. Запрещены полеты на одномоторных самолетах.
В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. Действуют ограничения в Верховинском районе и в селах в пограничной полосе в пределах Зеленского и Белоберского сельских советов - запрет касается отдыха на территории граничащих с границей общин.
В Тернопольской области можно посещать леса. Все туристические объекты работают, в области нарабатывают новые маршруты пешего и велотуризма.
В Ровенской области недавно разрешили ходить в леса и собирать ягоды, но не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.
В Хмельницкой области все туристические объекты работают. Посещать леса можно, но запрещено разводить костры, заезжать на всех видах транспортных средств кроме велотранспорта.
В Черновицкой области все туристические объекты работают, посещать леса можно. Туристические локации, которые находятся в 5 км от пограничной полосы, посещать можно только с разрешения пограничников.
Напомним, мы писали,как будут работать детские лагеря в Украине этим летом.
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