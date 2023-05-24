Разрешения и ограничения. Украинцам напомнили правила путешествий во время войны

Перед летним сезоном украинцам напомнинают, какие правила отдыха действуют в безопасных регионах Украины. Ограниченно посещение некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.

Как можно отдыхать и какие запреты действуют, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Государственное агентство развития туризма.

Какие правила отдыха действуют во время войны

Планируя путешествие, стоит убедиться, что на маршруте есть бомбоубежища или укрытия.

Следует учитывать, что запрещены по всей Украине сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Также недоступны туристические локации вблизи границ с Беларусью и Россией.

Ограничения действуют по посещению отдельных горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.

На востоке и юге Украины, особенно в прифронтовых зонах, отдых опасен из-за активных боевых действий. Следует воздержаться от путешествий в районы, которые были под оккупацией.

Какие ограничения действуют в разных областях

ГАРТ приводит информацию о разрешениях и ограничениях в 15 регионах Украины, предоставленную военно-гражданскими и областными администрациями. Относительно безопасны центральные и западные регионы Украины.

Пляжный отдых на берегу Черного и Азовского морей в этом году недоступен. Черноморское побережье недоступно из-за минной опасности и угроз ракетных обстрелов, азовское – полностью оккупировано.

В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов, сплавляться по водоемам. В регионе работают все локации, которые смогли восстановиться – места размещения, музеи, усадьбы. Чернобыльская зона остается закрытой.

Фото: Походы в Карпатах (unsplash.com/mariya-oliynyk)

В Черкасской области можно отдыхать у водоемов, которые определила ОГА. В Черкассах действуют 5 пляжей: три коммунальных и два частных. Посещение лесов категорически запрещено.

В Полтавской области действует запрет на посещение лесов. Разрешается купаться, плавсредства – только в рамках спортивных соревнований. Нельзя приближаться к мостам ближе 100м.

В Винницкой области запрещено посещение лесов. Все туристические объекты области работают. Разрешен отдых на водоемах, кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне.

В Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме территорий, которые находятся в 20 км государственной границы Украины с Беларусью и местностей, которые были временно оккупированы. Запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы рядом с объектами критической инфраструктуры, на других можно отдыхать. Учреждения культуры работают с укрытиями.

В Днепропетровской области запрещена навигация на водных судах, мотоциклах и средствах развлечения на воде. Нельзя посещать леса.

В Кировоградской области действует такой же запрет относительно плавсредств и посещения лесов.

На Волыни действуют определенные запреты на сплавы на водоемах под мостами и посещение лесов у белорусской границы. Разрешается купаться в реках и озерах, расположенных в местах массового отдыха, например, на озере Свитязь.

Фото: Щецкие озера на Волыни (wikimedia.org)

Во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено заезжать транспортом. Исключения – транзитный путь или веломаршрут через лес. Разжигать костер можно только в отведенных местах. Запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Туристические объекты открыты, купаться и загорать можно на проверенных пляжах.

На Закарпатье можно ходить в леса, но для посещения закрыта часть Ужанского нацпарка и Карпатского биосферного заповедника, граничащих с границами других государств. Закрыты для посетителей гора "Поп Иван" и водопад "Ялинский", которые находятся на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения. Запрещены полеты на одномоторных самолетах.

В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. Действуют ограничения в Верховинском районе и в селах в пограничной полосе в пределах Зеленского и Белоберского сельских советов - запрет касается отдыха на территории граничащих с границей общин.

В Тернопольской области можно посещать леса. Все туристические объекты работают, в области нарабатывают новые маршруты пешего и велотуризма.

В Ровенской области недавно разрешили ходить в леса и собирать ягоды, но не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

В Хмельницкой области все туристические объекты работают. Посещать леса можно, но запрещено разводить костры, заезжать на всех видах транспортных средств кроме велотранспорта.

В Черновицкой области все туристические объекты работают, посещать леса можно. Туристические локации, которые находятся в 5 км от пограничной полосы, посещать можно только с разрешения пограничников.

Напомним, мы писали,как будут работать детские лагеря в Украине этим летом.

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