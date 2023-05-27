Дороже Турции. Сколько стоит отдых в Одессе летом 2023 года

Впервые с начала войны украинцам могут открыть доступ к одесским пляжам с возможностью купаться в море. Соответствующие мероприятия планируется провести в пределах береговой линии Одессы.

Проверки пляжных зон на участке от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана должны пройти до 5 июня. Окончательное решение о работе пляжей примет начальник Одесской ОГА.

TRAVEL РБК-Украина проверила, к каким ценам готовиться украинцам, которые решатся поехать на пляжный отдых в Одессу этим летом.

Апартаменты у моря предлагают от 500 гривен в сутки

Отдохнуть в Одессе можно как в отелях, так и арендуя квартиру или жилье в частном секторе. Мы проверили стоимость недельного отдыха на двоих на первой линии на даты 17-24 июня на сайте booking.

Один из самых дешевых вариантов – номера в гостевых домах. Например, в мини-гостинице "У моря" 7 дней проживания обойдутся в 3140 грн (523-590 грн в сутки). В августе сутки проживания подорожают до 890 грн.

В отеле "Arcadia Marine" в бюджетном двухместном номере можно провести отпуск за 5530 грн (790 грн в сутки).

В апартаментах "Квартира в Аркадии" неделя обойдется в 6600 грн (900-1000 грн в сутки). Там могут разместиться 4 человека – на двуспальной кровати в спальне и диване в гостиной.

Между тем большинство предложений проживания в Одессе начинаются с 10 тысяч гривен за 7 дней.

Например, 4* спа-отель "Палладиум" в центре города неподалеку от моря предлагает неделю отдыха за 13100 грн (1700 грн в сутки) в номере-стандарт с завтраками.

Фото: Виз из окна апартаментов в Одессе (booking.com)

Сколько стоит самое дорогое жилье в июне

В Одессе есть немало предложений отдохнуть на берегу моря в отелях высшей категории со внушительной стоимостью проживания. В таких сутки стоят несколько тысяч гривен.

Например, в 5* отеле "M1 Club Hotel" неделя в номере-стандарте с видом во дворик обойдется в 53900 грн (7700 грн в сутки). Заведение располагает частным пряжем, открытым бассейном и комплексом саун. В стоимость включен завтрак. Номер-стандарт с видом на море обойдется в 81 900 грн за 7 ночей.

В 5* отеле NEMO на июнь предлагаются скидки. Неделя отдыха обойдется в 53340 грн (7400-8100 грн в сутки) в номере стандарт с видом на город и включенным завтраком. За вид на море придется доплатить – неделя проживания обойдется в 75880 грн.

В 5* отеле "Atlantic Garden Resort " со спа-центром недельный отпуск в номере-стандарте можно провести за 42053 грн (3100 грн в сутки). Завтрак включен.

В 5* отеле "Maristella Marine Residence" отдых будет стоить 46 900 в номере стандарт с видом на море.

В 5* "Premier Hotel Odesa" с крытым бассейном следует рассчитывать на сумму в 31600 грн (4000-5200 в сутки) за классический номер с видом на город. В стоимость включен завтрак.

Фото: 5* отель в Одессе (booking.com)

К слову, цены в Одессе отдых сопоставимы со стоимостью туров в Турцию на те же даты.

В частности, проживание в 5* отеле в городе Анталия с питанием "все включено", проездом на автобусе и страхованием стоит на сайтах украинских туроператоров от 55 тыс. грн. В Кемере отдых на 7 ночей в 5* стоит от 24 тыс. грн, включая проезд из Киева. Тур в 5* отель в Алании с вылетом из Кишинева будет стоить от 38 тыс. грн за двоих в июне.

Напомним, мы писали, где можно бюджетно отдохнуть в Украине летом.

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