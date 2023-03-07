ДНК и отпечатки ладоней. В ЕС заработала обновленная Шенгенская информационная система

Обновленная Шенгенская информационная система (SIS) официально заработала 7 марта. Она поддерживает пограничный контроль и сотрудничество правоохранительных органов в 30 странах Европы.

Обновленная SIS будет включать в себя новые инструменты проверок, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Шенгенская информационная система собирает и предоставляет по запросу ведомств данные о лицах в розыске и пропавших без вести. Также – о гражданах третьих стран, не имеющих права находиться в ЕС. Еще – о потерянных вещах (автомобилях, документах, оружии).

Предупреждение SIS содержит информацию о конкретном лице или объекте вместе с инструкциями о том, что делать, когда они обнаружены.

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, обновленная SIS будет частью самой передовой системы пограничного контроля в мире. Она будет включать в себя новые категории проверок. Например, биометрические данные – полные отпечатки ладоней, отпечатки пальцев и записи ДНК пропавших без вести, а также новые инструменты для борьбы с преступностью и терроризмом.

"На сегодняшний день обновленная SIS действует в 30 странах Европы (26 стран-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения). Подключение Кипра к SIS летом 2023 года еще больше расширит сотрудничество в области безопасности на территории всего Союза", – отмечается в пресс-релизе.

Фото: Проверка документов на границе Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)

Дополнительные инструменты предназначены для:

борьбы с преступностью и терроризмом;

защиты пропавших без вести и уязвимых лиц;

Предотвращения и сдерживания нелегальной миграции.

Доступ к SIS получают миграционные власти стран, Европол и Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).

SIS была создана в 1995 году после отмены внутреннего пограничного контроля между странами Шенгенской зоны. Решение об обновлении системы было принято в 2016 году, когда власти ЕС пришли к выводу, что существуют возможности для дальнейшего повышения ее эффективности.

В 2021 году органы ЕС использовали SIS более 12,7 млрд раз. Тогда в системе SIS сохранялось более 1 млн персональных предупеждений в отношении граждан других стран, из которых 56% касались отказов во въезде в Шенгенскую зону.

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