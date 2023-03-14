Дешевле в разы. Сколько стоит мобильный интернет и связь в Украине и Германии

Украинцы, оказавшиеся в европейских странах из-за войны, в первые месяцы получили бесплатную мобильную связь от местных операторов. Впрочем, со временем приходится оплачивать и звонки, и интернет.

Сколько стоят услуги мобильной связи в Германии и насколько тарифы отличаются от украинских, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на информационный портал для украинских беженцев laruhelpsukraine.com.

Как купить сим-карту в Германии: правила

В Германии нужно иметь местный номер при заполнении любых заявлений, при трудоустройстве, регистрации в разных центрах. При покупке сим-карты нужно заполнить анкету и указать паспортные данные. Могут также запросить прописку.

До конца августа 2022 года сим-карты были бесплатными для украинцев. Теперь счет нужно пополнять каждый месяц, если это не контракт.

В Германии действуют около 50 операторов мобильной связи, но крупнейшими из них являются:

Vodafone – предлагает удобные тарифы как для частных лиц, так и для корпоративного использования;

– предлагает удобные тарифы как для частных лиц, так и для корпоративного использования; Deutsche Telekom – имеет широкую мобильную сеть абонентов по всему миру и насчитывает около 242 млн пользователей. Предложение Deutsche Telekom включает как мобильный Интернет 5G, так и ТВ и домашний Интернет;

– имеет широкую мобильную сеть абонентов по всему миру и насчитывает около 242 млн пользователей. Предложение Deutsche Telekom включает как мобильный Интернет 5G, так и ТВ и домашний Интернет; Telefonica O2 – этот провайдер рассчитан на частное и корпоративное использование, его часто использует молодежь. Он обеспечивает большой объем высокоскоростных данных 4G LTE/5G, роуминг в ЕС.

Купить сим-карту в Германии можно как в магазине мобильного оператора, так и в супермаркете, на автозаправках. Можно оформить контракт или купить сим-карту с предоплатой.

Оформление контракта обеспечивает большой объем трафика и срок действия – до 2 лет. Оплату списывают с банковской карты ежемесячно.

Фото: Поддержка украинцев в Германии (unsplash.com/slavan)

Сколько стоит мобильный интернет в Германии: тарифы

Стоимость мобильного интернета по контракту у крупнейших провайдеров такая:

Vodafone (минимальный срок контракта 2 года):

Red XS. 4 Гб за 29,99 евро/месяц (1190 грн);

Red S. 10 Гб за 39,99 евро/месяц (1585 грн);

Red M. 20 Гб за 49,99 евро/месяц (1982 грн).

Deutsche Telekom:

MagentaMobil S. 6 Гб от 39,95 евро/месяц (1584 грн).

MagentaMobil M. 12 Гб от 49,95 евро/месяц (1980 грн).

MagentaMobil L. 24 Гб от 59,95 евро/месяц (2377 грн).

MagentaMobil XL. Безлимитный мобильный интернет в Германии с сетью 5G за 84,95 евро/месяц (3368 грн).

Оплата ежемесячно списывается в рамках тарифа.

Telefonica O2:

Экспертный – имеет три тарифа: неограниченное количество интернета/120 Гб/60 Гб; звонки и sms – от 39,99 евро (1585 грн);

Универсальный включает три тарифа на выбор: безлимитный интернет/40 Гб/20 Гб – от 29,99 евро (1190 грн);

Начальный. Три тарифа с интернетом: безлимитный/6 Гб/3 Гб – от 19,99 евро (792 грн).

Что нужно знать о специальных тарифах для украинцев

В 2022 году в Берлин приехали более 400 тысяч украинцев, получивших бесплатные сим-карты. Сегодня украинцам выгодно пользоваться немецким телекомом и водофоном, которые имеют специальный тарифный план для украинских беженцев.

Телеком – главное, что нужно знать:

Карта с предоплаченным тарифным планом на 28 дней стоит 9,95 евро, 10 евро (396 грн) – стартовые на счете. Первые 28 дней – 100 Гб интернета и первый предоплаченный период бесплатного использования.

Интернет в рамках пакета – 10 Гб, 300 бесплатных минут для звонков в Украину и ЕС из Германии (0,22 евро за каждую последующую минуту вне тарифа);

безлимитные звонки на номера всех операторов в Германии.

Vodafone – главное, что нужно знать:

В Германии Vodafone предлагает услугу Freikarten – это бесплатная сим-карта, которая для обслуживания требует пополнения счета на 9,99 евро (396 грн) каждые 28 дней. Оператор также предоставляет услуги для людей, не достигших 28 лет. В этом случае оплата составляет 9,99 евро и Интернет от 2 Гб до 12 Гб в зависимости от пакета.

Фото: Мобильная связь за границей (gettyimages.com)

Сколько стоит мобильный интернет в Украине

В Украине тарифы за пользование мобильным интернетом ощутимо ниже. Например, у Vodafone стоимость по договору на 12 месяцев такая:

Red Start – 15 Гб интернета, безлимитные звонки в сети, 150 мин на звонки в другие сети и 15 мин за 25 грн на звонки в 16 стран – 135 грн/месяц (3,4 евро);

Red Pro – 20 Гб интернета, безлимитные звонки в сети, 200 мин на звонки в другие сети и 50 мин на звонки в 16 стран – 175 грн/месяц (4,4 евро);

Red Unlim – безлимитный интернет, безлимитные звонки в сети, 350 мин на звонки в другие сети и 75 мин на звонки в 16 стран – 250 грн/месяц (6,3 евро);

Ultra VIP – безлимитный интернет и звонки на все сети в Украине, 750 мин на звонки в 16 стран, 100 Мб роуминга в 55 странах – 1500 грн (38 евро).

По подписке в тарифном плане за 25 Мб и 1000 мин звонков по всей Украине – 230 грн (5,8 евро), за 40 Гб и 1600 минут звонков – 300 грн (7,56 евро).

У оператора мобильной связи "Киевстар" по контракту стоимость тарифов стартует со 150 грн (3,8 евро). За такую сумму предоставляется 15 Гб мобильного интернета, 2000 Мб интернета в роуминге, 1200 минут на звонки по Украине.

Пакеты стоимостью 250–500 грн (6,3–12,6 евро) предусматривают безлимитный мобильный интернет, 3500–7500 Мб мобильного интернета в роуминге в 27 странах, 200–750 мин на звонки по Украине и за рубеж.

Пакет по предоплате на 15 Гб мобильного интернета, 2500 мобильного интернета в роуминге в 27 странах, 150 мин на звонки в Украине – стоит 175 грн на 4 недели (4,4 евро).

Тарифный план с безлимитным мобильным интернетом и мобильной связью – 300 грн/месяц (7,56 евро).

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов.