Деревянные церкви и гражды. В Украине показали архитектурные сокровища запада страны

В Украине начался проект-исследование аутентичных сокровищ народной архитектуры, которая спрятана подальше от главных дорог. Цикл документальных фильмов "Стриха" охватит все регионы Украины.

Первая серия рассказывает о наследии и традициях запада Украины, рассказали TRAVEL РБК-Украина авторы проекта Ukraіner.

Народная архитектура – один из ключевых элементов национальной идентичности

Цель проекта "Стриха" – начать публичную дискуссию о традиционном украинском архитектурном коде и способах его сохранения. Это также об ощущении дома, убежища и крыши над головой, которые многие потеряли из-за войны, отмечают авторы.

Цикл документальных фильмов состоит из 5 больших серий, рассказывающих об архитектуре на востоке, западе, севере, юге и в центре Украины. Документальный проект "Стриха" создан совместно со студией Craft Story.

Первая серия посвящена уникальной архитектуре запада Украины: гуцульская гражда, деревянные церкви и восстановление старых домов.

Видео: Серия "Стриха. Запад" (youtube.com/Ukraїner)

"Ища ключевые элементы нашей национальной идентичности, к этому перечню должны добавить и народную архитектуру, которая дает представление, как в свое время жили украинцы, как формировалась их самобытность. И хотя народные мастера преимущественно остались неизвестными, талантливые ремесленники были в каждом селе, они творили своими руками дома с характерными особенностями в разных регионах", – рассказывают в проекте.

На строительные традиции украинцев влияли прежде всего география, климат и материал. В богатых лесами регионах обычно возводили деревянную архитектуру. В местности, где было много глины, использовали ее для постройки жилья. В местах, более бедных на природные ресурсы, делали деревянный каркас, который заполняли, например, смесью дранки, камыша с глиной, как на Полесье, где много болот. В степях строили мазанки. Крышу крыли камышом, соломой или ракушняком – тем, что всегда было под рукой или росло неподалеку.

В Украине сохранилось 2500 деревянных церквей

"Искусствовед и исследователь деревянной архитектуры Михаил Сирохман рассказывает, что в Украине есть около 2500 сохранившихся деревянных церквей. Большинство из них сосредоточено на западе страны. Исследователь говорит, что на востоке Украины сохранились лишь единичные образцы деревянных церквей, в центре они встречаются уже чаще, но по сравнению с западом их немного. К примеру, только Львовщина сохранила около 800 деревянных храмов. Закарпатье же может похвастаться наибольшим разнообразием стилей и форм сакральной архитектуры", – добавляют в Ukraїner.

На Закарпатье традиционный способ строительства сакральных сооружений просуществовал дольше – вплоть до середины XX века. Даже церкви 1930-х годов, последние с досоветского периода, являются образцами народного строительства.

"Народные мастера умело могли вписать сооружение в местный ландшафт, выразить его доминантой, например, на холме, украсить сакральными для тогдашних людей символами. Классической украинской церковью, присущей всем регионам, является трехзрубная церковь, которая делится на три секции, каждая со своим завершением. В 2013 году восемь деревянных церквей из Украины попали в список мирового наследия ЮНЕСКО. Несмотря на архитектурную ценность и почтенный возраст, некоторые из них до сих пор покрыты жестью вместо гонта", – рассказывают исследователи.

Старинные дома и усадьбы пытаются сохранить и восстановить

Если у церквей есть шансы на сохранение благодаря культурно-исторической ценности, то с жилыми аутентичными образцами сложнее. Они не находятся в реестре памятников архитектуры и находятся в частной собственности.

"По свидетельствам этнографов, бойки строили деревянные дома из кругляка или бруса, которые делились на три помещения. Жилищное и хозяйственное размещались под одной крышей. Такие дома могли иметь галерею вокруг фасада под высокой крышей с нависшей соломенной крышей. Похожий вид имели лемковские дома. Им делали дополнительную стенку из досок на фасаде –загату – в ней хранили сено, которое одновременно было теплоизоляцией", –рассказывают авторы проекта.

Гуцулы тоже в Карпатах имели достаточно дерева, поэтому это было лучшим материалом для строительства. Более бедные карпатцы жили в курных домах, богатые хозяева — в граждах (усадьбах – ред.). Гражду огораживал сплошной деревянный забор "ворынья", соединявшийся с домом и хозяйственными помещениями, образуя замкнутое пространство двора. Гуцульские дома имели галереи-крыльца.

"Много аутентики было потеряно в советское время. Тогда даже специально выкупали вышитые рушныки, народные предметы быта под предлогом сбора коллекции в музей, а на самом деле жгли, чтобы уничтожить аутентичную украинскую культуру. Поэтому большинство домов, если и сохранились, то их уничтожило время и запустение. Семья Смолинских в селе Вороняки на Галичине также сохранила старую хату 1860-х годов под ржаной крышей и с глиняным полом. На ней до сих пор есть адресные таблички со всех режимов, начиная от Австро-Венгерской империи. Сейчас постройку начала восстанавливать праправнук первых владельцев Владимир", – приводят одну из историй в серии "Стрихи".

Если дедовское жилье не сохранилось, можно заняться возрождением чужого наследия. Украинцы в последние годы все чаще покупают дома в селе. Так поступила и Адриана Ветер, которая с мужем и родственниками превращает Грушку возле Бакоты в "Рисованное село". Начали с дома, который приобрели в селе для себя, украсили его традиционной подольской народной росписью. Потом украсили деревенский колодец. После этого заказы начали сыпаться от других односельчан.

Сохранение родительского дома является не только памятью и уважением к истории. Она связывает поколение, сохраняет продолжение традиций и не дает забыть, кем мы являемся.

Напомним, мы писали, как в Харькове реставрируют архитектуру, сохраняя историю города.