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Где найти жилье с питанием. Что делать беженцам поcле прибытия в Польшу

​​​​​​​Фото: Украинские беженцы на вокзале в Перемышле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польша с начала войны предоставила временную защиту более 1,5 миллионам украинцев. В ожидании зимы страна готова принимать беженцев и дальше.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о прибытии в Польшу и как искать жилье и помощь бегущим от войны из Украины.

Что нужно знать о прибытии и поселении в Польше

Польша продолжает принимать украинцев – для въезда можно использовать внутренний паспорт при отсутствии биометрического. Детям – свидетельство о рождении.

С другой стороны, украинские пограничники отмечают, что из Украины без загранпаспорта можно выехать при особых обстоятельствах – если человек следует с целью эвакуации из зоны боевых действий.

Фото: Украинские беженцы на вокзале в Кракове (РБК-Украина/Ольга Маджумдар)

По прибытии в Польшу у украинцев есть несколько вариантов поселения:

  • отель;
  • аренда квартиры;
  • проживание у знакомых или родственников;
  • проживание в семьях поляков бесплатно.

Также остается в силе программа расселения людей, которым некуда уйти, а средств на жилье нет. Чтобы получить жилье в коллективных центрах – это могут быть гостиницы, пансионаты, детские лагеря или общежития – стоит обратиться в один из рецепционных центров для украинцев (пункты приема) на больших железнодорожных вокзалах или поблизости. Там волонтеры сразу везут беженцев в свободное на данный момент жилье.

Проживание в заведениях, предоставляемых по программе расселения – бесплатно. Также предусмотрено бесплатное питание. Благодаря волонтерам и пожертвованиям поляков беженцев обеспечивают гигиеническими средствами и одеждой.

Проживание по программе 40+ и выплаты

Украинцы могут проживать бесплатно как в коллективных центрах, так и в семьях поляков. Таких вариантов жилья сейчас достаточно много, особенно не в самых больших городах страны.

За каждого беженца польское государство компенсирует владельцу гостиницы или квартиры 40 злотых в сутки. В эту сумму входит и питание, которым должен быть обеспечен беженец.

За одного человека из Украины владелец жилья получает 1200 злотых в месяц – это 9770 гривен. За семью из 2-3 человек – 19540-29310 гривен. Учитывая, что цены в магазинах Польши мало отличаются от украинских, такая компенсация за беженцев привлекает многих поляков.

Фото: Украинсике беженцы в Польше (gettyimages.com)

Впрочем, программа компенсации действует всего 120 дней со дня прибытия в Польшу. Только за отдельные малозащищенные категории государство платит собственникам жилья и дальше.

Значительное количество украинцев после 4 месяцев пребывания уже находят работу и арендуют жилье самостоятельно. Хозяева снова ищут новоприбывших беженцев – таких приглашений пожить в доме или на базе отдыха по программе 40+ появилось немало осенью в разных группах в соцсетях. Например, в Facebook:

  • "Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy";
  • "PODAJĘ DŁOŃ UKRAINIE - транспорт, nocleg, wszelka pomoc";
  • "Pomoc dla Ukrainy Помощь Украине: mieszkanie oraz inna pomoc obywatel".

Украинцы по прибытии в Польшу должны зарегистрировать идентификационный номер PESEL, который с 16 марта выдается с примечанием "UKR", подтверждающим статус временной защиты. По этому номеру можно получить единовременную выплату на первые нужды в 300 злотых – 2442 гривны. Для детей до 18 лет предусмотрено ежемесячное пособие 500 злотых (4070 грн).

Статус временной защиты позволяет находиться в стране 18 месяцев, что может быть продлено в связи с войной. Украинцы с PESEL UKR имеют право на бесплатную медицину, школы и трудоустройство. Статус теряется через 30 дней пребывания вне Польши. Впрочем, при повторной эвакуации его можно восстановить.

Напомним, мы писали,как Европа готовится к зимней волне беженцев.

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