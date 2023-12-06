Где покататься на лыжах в горах Польши: самые популярные курорты

В Польше большой выбор горнолыжных курортов, где можно покататься на лыжах как новичкам, так и опытным спортсменам. В некоторых локациях трассы уже работают.

Куда отправиться за зимний отдых с катанием на лыжах в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Курорт Щирк неподалеку от Катовице

Курортный город в Силезских Бескидах на юге Польши на протяжении веков был известен как бальнеологическая здравница благодаря местным минеральным источникам. Как горнолыжный курорт Щирк начал активно развиваться во второй половине 20 века. Здесь был создан спортивный центр для подготовки польской олимпийской сборной по лыжному спорту.

Сегодня курорт открыт для всех и является одним из популярнейших мест зимнего отдыха среди поляков и иностранных туристов. Всего в Щирке более 60 км трасс. На склонах двух соседних гор оборудованы 4 отдельные зоны катания. Все трассы оборудованы механическими подъемниками (2 кресельных, 11 бугельных), с одной вершины на другую можно добраться с помощью канатной дороги, не спускаясь в долину.

Щирк имеет хорошо развитую инфраструктуру: отели на разный кошелек, рестораны, кафе и ночные клубы. Работает оздоровительный центр, есть два крытых бассейна, строится круглогодичный аквапарк.

Фото: Отдых на курорте Щирк (facebook.com/szczyrkowski)

В низкий сезон (до 24 декабря и после 11 марта 2024) в Щирке придется заплатить за дневной абонемент 26-36 евро.

Закопане – лыжная столица Польши

В северных Татрах близ древнего города Закопане находится известный горнолыжный курорт, который несколько десятилетий называют "лыжной столицей" страны. Его открыли в начале 20 века. От аэропорта Кракова до Закопане 110 км.

В Закопане есть 9 отдельных зон катания с 40 трассами разной сложности и длины. Работают 49 подъемников.

Здесь есть профессиональные "черные" трассы на горах Каспровый Верх и Носаль, которые имеют международный сертификат горнолыжной ассоциации FIS. В Закопане есть и пологие склоны, которые идеально подходят для семейного катания с детьми.

Большинство трасс оборудованы снежными пушками и искусственным освещением.

На курорте работает лыжная школа. Внизу между станциями канатной дороги курсируют автобусы.

Фото: Катание на лыжах в Закопане (gettyimages.com)

Отдых в Закопане известен и среди сноубордистов. На курорте расположен самый большой в стране лыжный трамплин.

Для тех, кто не любит склоны, можно покататься на беговых лыжах – в Закопане обустроено более 50 км равнинных трасс. В окрестностях есть каток, закрытый бассейн, маршруты для пеших и конных прогулок.

Дневной абонемент для взрослых обойдется в 28 евро.

Культовый курорт Бялка Татшанская

Горнолыжный курорт Бялка Татшанская ежегодно становится все более популярным в Польше. Он находится в Татрах в менее 100 км от Кракова и в получасе езды от Закопане. Курорт стал популярным благодаря современной инфраструктуре и динамичному развитию.

Отдых на склонах курорта подходит как начинающим, так и опытным лыжникам. Там есть 19 км трасс, за последние годы здесь построили 7 новых подъемников. У Бялка Татшанской существует одна из самых современных систем оснежения.

Гостям также нравится инфраструктура – комфортабельные гостиницы, большой выбор ресторанов и кафе, термальный комплекс. На территории курорта работает лыжная школа и прокат снаряжения.

Дневной абонемент обойдется в 35 евро.

Фото: Курорт Бялка Татшанская (facebook.com/Kotelnica)

Курорт Черная Гора

Еще один интересный курорт, который советуют посетить любителям кататься на лыжах – Черная Гура (Черная гора). Он находится в 6 км от курорта Бялка Татшанская.

Курорт новый и постоянно развивающийся. Ежегодно там строятся отели, увеличивается количество трасс, усовершенствуется система искусственного заснежения.

В Черной горе есть 14 горнолыжных трасс разной сложности, каток, зона для моржей, школа и прокат лыж. К услугам гостей работают 12 подъемников.

7-часовой абонемент обойдется в 32 евро.

Фото: Курорт Черная Гора (facebook.com/CzarnaGoraResort)

Курорт Зеленец с альпийским климатом

Zieleniec Sport Arena недалеко от города Душники-Здруй – один из самых больших горнолыжных курортов Польши, который был открыт в начале 20 века. Сейчас курорт популярен как среди поляков, так и среди туристов из Чехии и Германии.

Он находится между вершинами Орлицких и Быстрицких гор на высоте 800-960 м. Это одно из самых живописных мест в Польше.

Фото: Катание на лыжах в Зеленце (zieleniec.pl)

Особенностью Зеленца по сравнению с другими горнолыжными курортами Польши является специфический микроклимат, подобный альпийскому, благодаря которому организм быстрее восстанавливается.

На курорте есть более 30 км лыжных трасс, включая трассы для начинающих, среднего и высокого уровня. Работают два десятка подъемников. Это идеальное место для лыжников и сноубордистов всех уровней подготовки.

7-часовой абонемент в низкий сезон обойдется в 26 евро.

Напомним, мы писали, где покататься на лыжах в Европе по доступным ценам. Туристам рекомендуют отправиться в Румынию или Черногорию.

Также мы рассказывали, какие есть недорогие курорты Европы для катания на лыжах этой зимой. Вместо популярных локаций можно отправиться на соседние склоны.

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