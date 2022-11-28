Где при покупке недвижимости можно получить вид на жительство: страны

Покупка недвижимости в другой стране иногда может иметь полезный "бонус" – разрешение на длительное проживание. Это особенно актуально, когда необходимо обеспечить безопасность семьи во время войны.

В каких странах можно оставаться надолго, имея собственную недвижимость и какую минимальную сумму необходимо инвестировать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на zakordon.24tv.ua.

Страны, где стоимость приобретенной недвижимости не имеет значения

Купить жилье или другую недвижимость можно на любую сумму и получить вид на жительство в таких странах:

Албания;

Армения – при любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду;

Босния и Герцеговина;

Венгрия;

Северный Кипр;

Сербия;

Черногория.

Где вид на жительство дают к жилью за 100 тысяч долларов

Азербайджан – нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов;

Грузия – от 100 000 долларов;

Коста-Рика – от 100 000 долларов;

Парагвай – от 70 000 долларов;

Турция – от 50 000 долларов для вида на жительство, дающего право получить гражданство по натурализации; для туристического вида на жительство, то требований к цене нет;

Узбекистан – от 100 000 долларов;

Шри-Ланка – от 75 000 долларов;

Эквадор – от 42 500 долларов.

Фото: Недвижимость в Турции (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

В каких странах дают право проживание за дорогую недвижимость

Для того чтобы жить в популярных туристических локациях, необходимо инвестировать в жилье значительную сумму, которая впоследствии может и окупиться от сдачи его в аренду. Более 100 тысяч долларов будет стоить жилье с правом получить вид на жительство в таких странах:

Андорра – от 350 000 евро;

Бахрейн – от 530 000 долларов;

Болгария – от 320 000 евро;

Бразилия – от 132 000 долларов

Греция – от 250 000 евро;

Испания – от 500 000 евро;

Кипр – от 300 000 евро;

Латвия – от 250 000 евро;

Мальта – от 300 000 евро;

Мексика – 173 000 долларов (если покупать на компанию);

ОАЭ – от 205 000 долларов;

Оман – любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов;

Панама – от 300 000 долларов;

Португалия – от 280 000 евро;

Таиланд – от 300 000 долларов.

Впрочем, если есть желание проживать в стране долго, но покупать квартиру или дом не хочется, существуют другие легальные схемы. Например, пребывание по пенсионным, фрилансерским, студенческим, инвестиционным, гостевым и другим разрешениям на пребывание и проживание за границей.

Напомним, мы писали, сколько стоят квартиры в новостройках Европы.

Также мы сообщали, что украинцы массово скупают дешевое жилье в Испании.