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Где при покупке недвижимости можно получить вид на жительство: страны

Фото: Недвижимость в Испании (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Покупка недвижимости в другой стране иногда может иметь полезный "бонус" – разрешение на длительное проживание. Это особенно актуально, когда необходимо обеспечить безопасность семьи во время войны.

В каких странах можно оставаться надолго, имея собственную недвижимость и какую минимальную сумму необходимо инвестировать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на zakordon.24tv.ua.

Страны, где стоимость приобретенной недвижимости не имеет значения

Купить жилье или другую недвижимость можно на любую сумму и получить вид на жительство в таких странах:

  • Албания;
  • Армения – при любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду;
  • Босния и Герцеговина;
  • Венгрия;
  • Северный Кипр;
  • Сербия;
  • Черногория.

Где вид на жительство дают к жилью за 100 тысяч долларов

  • Азербайджан – нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов;
  • Грузия – от 100 000 долларов;
  • Коста-Рика – от 100 000 долларов;
  • Парагвай – от 70 000 долларов;
  • Турция – от 50 000 долларов для вида на жительство, дающего право получить гражданство по натурализации; для туристического вида на жительство, то требований к цене нет;
  • Узбекистан – от 100 000 долларов;
  • Шри-Ланка – от 75 000 долларов;
  • Эквадор – от 42 500 долларов.

Фото: Недвижимость в Турции (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

В каких странах дают право проживание за дорогую недвижимость

Для того чтобы жить в популярных туристических локациях, необходимо инвестировать в жилье значительную сумму, которая впоследствии может и окупиться от сдачи его в аренду. Более 100 тысяч долларов будет стоить жилье с правом получить вид на жительство в таких странах:

  • Андорра – от 350 000 евро;
  • Бахрейн – от 530 000 долларов;
  • Болгария – от 320 000 евро;
  • Бразилия – от 132 000 долларов
  • Греция – от 250 000 евро;
  • Испания – от 500 000 евро;
  • Кипр – от 300 000 евро;
  • Латвия – от 250 000 евро;
  • Мальта – от 300 000 евро;
  • Мексика – 173 000 долларов (если покупать на компанию);
  • ОАЭ – от 205 000 долларов;
  • Оман – любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов;
  • Панама – от 300 000 долларов;
  • Португалия – от 280 000 евро;
  • Таиланд – от 300 000 долларов.

Впрочем, если есть желание проживать в стране долго, но покупать квартиру или дом не хочется, существуют другие легальные схемы. Например, пребывание по пенсионным, фрилансерским, студенческим, инвестиционным, гостевым и другим разрешениям на пребывание и проживание за границей.

Напомним, мы писали, сколько стоят квартиры в новостройках Европы.

Также мы сообщали, что украинцы массово скупают дешевое жилье в Испании.

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