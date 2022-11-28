Где при покупке недвижимости можно получить вид на жительство: страны

Покупка недвижимости в другой стране иногда может иметь полезный "бонус" – разрешение на длительное проживание. Это особенно актуально, когда необходимо обеспечить безопасность семьи во время войны.
В каких странах можно оставаться надолго, имея собственную недвижимость и какую минимальную сумму необходимо инвестировать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на zakordon.24tv.ua.
Страны, где стоимость приобретенной недвижимости не имеет значения
Купить жилье или другую недвижимость можно на любую сумму и получить вид на жительство в таких странах:
- Албания;
- Армения – при любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду;
- Босния и Герцеговина;
- Венгрия;
- Северный Кипр;
- Сербия;
- Черногория.
Где вид на жительство дают к жилью за 100 тысяч долларов
- Азербайджан – нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов;
- Грузия – от 100 000 долларов;
- Коста-Рика – от 100 000 долларов;
- Парагвай – от 70 000 долларов;
- Турция – от 50 000 долларов для вида на жительство, дающего право получить гражданство по натурализации; для туристического вида на жительство, то требований к цене нет;
- Узбекистан – от 100 000 долларов;
- Шри-Ланка – от 75 000 долларов;
- Эквадор – от 42 500 долларов.
Фото: Недвижимость в Турции (unsplash.com/desert-morocco-adventure)
В каких странах дают право проживание за дорогую недвижимость
Для того чтобы жить в популярных туристических локациях, необходимо инвестировать в жилье значительную сумму, которая впоследствии может и окупиться от сдачи его в аренду. Более 100 тысяч долларов будет стоить жилье с правом получить вид на жительство в таких странах:
- Андорра – от 350 000 евро;
- Бахрейн – от 530 000 долларов;
- Болгария – от 320 000 евро;
- Бразилия – от 132 000 долларов
- Греция – от 250 000 евро;
- Испания – от 500 000 евро;
- Кипр – от 300 000 евро;
- Латвия – от 250 000 евро;
- Мальта – от 300 000 евро;
- Мексика – 173 000 долларов (если покупать на компанию);
- ОАЭ – от 205 000 долларов;
- Оман – любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов;
- Панама – от 300 000 долларов;
- Португалия – от 280 000 евро;
- Таиланд – от 300 000 долларов.
Впрочем, если есть желание проживать в стране долго, но покупать квартиру или дом не хочется, существуют другие легальные схемы. Например, пребывание по пенсионным, фрилансерским, студенческим, инвестиционным, гостевым и другим разрешениям на пребывание и проживание за границей.
Напомним, мы писали, сколько стоят квартиры в новостройках Европы.
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