Почему украинцам за границей не рекомендуют продлевать паспорт: объяснение

В консульстве Украины в польском городе Гданьск рекомендуют оформлять новые загранпаспорта вместо того, чтобы продлевать имеющиеся и вносить данные детей.

С продленными паспортами могут возникнуть проблемы при поездках в другие страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу консульства.

В консульстве обращают внимание, что с загранпаспортами, у которых продлен срок действия, могут возникнуть проблемы во время путешествий.

"В мире существует ІКАО – Международная организация гражданской авиации, которая устанавливает минимальные требования к безопасности паспортных документов. Этими требованиями руководствуются, в частности, международные перевозчики и множество других учреждений и институций, стран. И вот требования ІКАО однозначны – продленные паспорта менее безопасны, а их использование не рекомендуется, поэтому довольно часто их не принимают или очень неохотно принимают во внимание при путешествиях, особенно самолетами", – объясняют в ведомстве.

Поэтому украинцам не рекомендуют продлевать срок действия паспортов или вносить данные своих детей с целью дальнейших поездок.

"Объясняем: предоставление возможности продления срока действия загранпаспортов или внесения в них данных были быстрым решением правительства Украины на активную вынужденную миграцию украинцев в поисках безопасного места в условиях, когда не было возможности изготавливать паспорта, а потребность в выезде была едва ли не самой большой", – отмечают в консульстве.

Фото: Продление срока действия паспорта (facebook.com/gc.plg)

Однако сейчас можно изготовить паспорт, находясь за границей – в частности, в консульстве или ГП "Документ".

"Конечно, в Украину из Польши все еще можно вернуться по продленному паспорту или с ребенком, данные о котором внесены в загранпаспорт. Но совершать регулярные поездки через границу по таким паспортам уже невозможно. Помните, что каждая ваша поездка по продленному паспорту или с ребенком, данные о котором внесены в загранпаспорт, может закончиться непредсказуемо и раньше запланированного срока, при этом средства за неудачное путешествие никто не вернет", – предупреждают беженцев.

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