Почему переселенцам могут отказать в выплатах: юрист назвал причины

Переселенцы в Украине во время войны имеют право получить выплаты на проживание. Размер помощи составляет для лиц с инвалидностью и детей 3000 гривен, а для всех остальных – 2000 гривен.

Но в выплатах в некоторых случаях могут отказать, говорится в материале РБК-Украина. Координатор направления юридической помощи БФ "Право на защиту" Виталий Черненький перечислил распространенные причины, почему так может произойти.

Почему могут отказать в выплатах на проживание: основные причины

Громада, из которой переместился человек, исключена из перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ. Исключение составляют переселенцы, жилье которых разрушено или непригодно к проживанию, и эти люди предоставили документальное подтверждение факта разрушения имущества.

"Старые" ВПЛ не имеют права на выплаты

Этот пункт зависит от конкретной ситуации, объясняет юрист.

"Да, выплаты имеют и ВПЛ до 24 февраля 2023 года, которые по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячное адресное пособие и повторно после 24 февраля 2022 года переместились с временно оккупированной РФ территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ", – говорит Виталий Черненький.

Обратите внимание. Выплаты переселенцам на проживание не зависят от того, имеют ли эти люди другие источники дохода. Также оказание помощи не зависит от того, есть ли у вас открытый ФЛП или ото того, работаете ли вы, получали ли другие виды социальной помощи.

Фото: Получение денег на жилье не зависит от того, есть ли у вас другие источники дохода (предоставлено БФ "Право на Защиту")

Дети ВПЛ не имеют права на выплаты

Дети, родившиеся у переселенцев, вправе получить справку переселенца. А на выплаты имеют право, если их родители после 24 февраля 2022 переместились из населенного пункта в районе военных (боевых) действий или оккупации.

ВПЛ отсутствуют по месту фактического проживания

"Это зависит от обстоятельств. Если после проверки выявлено отсутствие переселенца по месту учета и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о прекращении предоставления помощи на жительство со следующего месяца", – объясняет Виталий Черненький.

Обратите внимание. Данное обстоятельство является основанием прекращения выплат, а не отмены справки переселенца.

Переселенцы выехали за границу на постоянное место жительства

Выезд на постоянное место жительства за границу является основанием для отмены справки переселенца, а соответственно и выплат.

"Также справка отменяется, а выплаты прекращаются на основании информации о длительном отсутствии лица по месту жительства (более 60 дней). Кроме того, если после проверки выявлено отсутствие переселенца по месту учета ВПЛ и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, то выплаты прекращаются", – обращает внимание специалист БФ "Право на Защиту".

Также стало известно, как переселенцам получить бесплатную помощь юристов.

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