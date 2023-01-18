Почему самолет SkyUp не могут эвакуировать из Борисполя: основные причины

Самолет украинской авиакомпании SkyUp Boeing 737-800 находится в аэропорту Борисполь, и его не удается эвакуировать.

Три основные причины этого назвал гендиректор авиаперевозчика Дмитрий Сероухов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

"Невозможно отключить систему защиты и отсутствует страховка"

Из-за военных действий на территории Украины авиакомпания не может ничего делать по своему усмотрению, все регламентируется военными. Потому перевозчик в вопросе эвакуации зависит от них, объяснил Дмитрий Сероухов в эфире "Настоящего времени".

"Дальше мое субъективное понимание. Систему противовоздушной обороны нельзя отключить из-за летящих на Украину ракет. Обстрелы не прекращаются и невозможно отключить систему защиты", – сказал руководитель SkyUp.

Также препятствие для эвакуации – отсутствие страхового покрытия самолета на территории Украины.

"В соответствии с международными нормами, самолет не может совершить перелет, если у него нет страхового покрытия", – уточнил он.

Успешную эвакуацию самолетов венгерского лоукостера Wizz Air и украинской авиакомпании "Роза Ветров" (Windrose) из аэропорта Львов за границу гендиректор SkyUp объяснил близостью к границе.

На момент начала войны в Украине находился один самолет SkyUp – Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP. Ночью 24 февраля он вылетел из аэропорта Борисполь для эвакуации за границу, но из-за закрытия украинского неба пилоты были вынуждены вернуться на аэродром вылета.

Фото: Почти весь флот SkyUp оказался в безопасных странах (gettyimages.com)

Остальные свои самолеты накануне вторжения компания оставляла в иностранных аэропортах. Благодаря этому почти весь флот SkyUp оказался в безопасных странах.

Из Борисполя уже удавалось эвакуировать самолеты

Известно только об одной эвакуации самолетов из аэропорта Борисполь после 24 февраля. 20 декабря 2022 года Турция забрала из аэропорта Борисполь два военно-транспортных самолета Airbus A400, принадлежащих Воздушным силам страны.

Эти суда прибыли в Киев 23 февраля 2022 с гуманитарным грузом. На обратном пути они должны были забрать граждан Турции. Тогда самолеты оказались заблокированы из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданских и транспортных самолетов.

В конце 2022 года оба самолета взлетели с новой полосы аэропорта Борисполь и приземлились на базе в турецком Кайсери.

Напомним, мы писали, куда летает авиакомпания SkyUp с начала войны.