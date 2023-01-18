Почему самолет SkyUp не могут эвакуировать из Борисполя: основные причины

Самолет украинской авиакомпании SkyUp Boeing 737-800 находится в аэропорту Борисполь, и его не удается эвакуировать.
Три основные причины этого назвал гендиректор авиаперевозчика Дмитрий Сероухов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.
Из-за военных действий на территории Украины авиакомпания не может ничего делать по своему усмотрению, все регламентируется военными. Потому перевозчик в вопросе эвакуации зависит от них, объяснил Дмитрий Сероухов в эфире "Настоящего времени".
"Дальше мое субъективное понимание. Систему противовоздушной обороны нельзя отключить из-за летящих на Украину ракет. Обстрелы не прекращаются и невозможно отключить систему защиты", – сказал руководитель SkyUp.
Также препятствие для эвакуации – отсутствие страхового покрытия самолета на территории Украины.
"В соответствии с международными нормами, самолет не может совершить перелет, если у него нет страхового покрытия", – уточнил он.
Успешную эвакуацию самолетов венгерского лоукостера Wizz Air и украинской авиакомпании "Роза Ветров" (Windrose) из аэропорта Львов за границу гендиректор SkyUp объяснил близостью к границе.
На момент начала войны в Украине находился один самолет SkyUp – Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP. Ночью 24 февраля он вылетел из аэропорта Борисполь для эвакуации за границу, но из-за закрытия украинского неба пилоты были вынуждены вернуться на аэродром вылета.
Остальные свои самолеты накануне вторжения компания оставляла в иностранных аэропортах. Благодаря этому почти весь флот SkyUp оказался в безопасных странах.
Известно только об одной эвакуации самолетов из аэропорта Борисполь после 24 февраля. 20 декабря 2022 года Турция забрала из аэропорта Борисполь два военно-транспортных самолета Airbus A400, принадлежащих Воздушным силам страны.
Эти суда прибыли в Киев 23 февраля 2022 с гуманитарным грузом. На обратном пути они должны были забрать граждан Турции. Тогда самолеты оказались заблокированы из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданских и транспортных самолетов.
В конце 2022 года оба самолета взлетели с новой полосы аэропорта Борисполь и приземлились на базе в турецком Кайсери.
Напомним, мы писали, куда летает авиакомпания SkyUp с начала войны.