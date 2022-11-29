Выплаты возрастут. Кто из украинцев в Финляндии получит увеличенную помощь

В Финляндии повышают размер выплат для малообеспеченных семей с детьми. Власти ходят поддержать людей на фоне роста цен.

Какие суммы будут выплачивать на детей и кого из украинцев коснется помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yle.fi.

Власти Финляндии планируют повысить пособия для малообеспеченных семей с детьми, которые выплачивает Пенсионно-социальное ведомство Kela. Увеличенные сумы должны поддержать их покупательную способность.

Отмечается, что родители-одиночки получат на 5 евро в месяц больше – сумма пособия yksinhuoltajakorotus увеличится до 68,3 евро.

В следующем году неработающие родители смогут получать пособие työttömyysturvan lapsikorotuksiin на 20% больше. Сумма выплат на одного ребенка увеличится с 5,61 евро до 7,01 евро в день. За двоих детей надбавка составит 10,29 евро в день, а за троих – 13,26 евро в день.

В настоящее время базовая часть пособия по обеспечению прожиточного минимума (toimeentulotuen perusosa) за ребенка до 18 лет составляет 282,47–373,08 евро в месяц в зависимости от возраста и наличия братьев и сестер. В следующем году эта сумма возрастет до 327,51–421,88 евро в месяц.

Фото: Вокзал в Хельсинки (unsplash.com/tom-brunberg)

К слову, выплаты от Kela могут получать те люди, которые проживают на территории Финляндии постоянно, а украинцы со статусом временной защиты к таким не относятся. Но есть исключения:

на территории Финляндии может проживать член семьи украинца (муж/жена, ребенок);

при условии, что украинец жил в Финляндии и раньше;

также – украинец работает или учится в Финляндии не менее двух лет;

люди с временной защитой, которые устроились на работу;

люди, которые получили статус беженца (международную защиту).

Напомним, мы писали, что в Финляндии введут важные изменения для украинцев.