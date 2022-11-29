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Выплаты возрастут. Кто из украинцев в Финляндии получит увеличенную помощь

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Вторник 29 ноября 2022 12:37
Выплаты возрастут. Кто из украинцев в Финляндии получит увеличенную помощь Фото: Хельсинки, столица Финляндии (unspalsh.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Финляндии повышают размер выплат для малообеспеченных семей с детьми. Власти ходят поддержать людей на фоне роста цен.

Какие суммы будут выплачивать на детей и кого из украинцев коснется помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yle.fi.

Власти Финляндии планируют повысить пособия для малообеспеченных семей с детьми, которые выплачивает Пенсионно-социальное ведомство Kela. Увеличенные сумы должны поддержать их покупательную способность.

Отмечается, что родители-одиночки получат на 5 евро в месяц больше – сумма пособия yksinhuoltajakorotus увеличится до 68,3 евро.

В следующем году неработающие родители смогут получать пособие työttömyysturvan lapsikorotuksiin на 20% больше. Сумма выплат на одного ребенка увеличится с 5,61 евро до 7,01 евро в день. За двоих детей надбавка составит 10,29 евро в день, а за троих – 13,26 евро в день.

В настоящее время базовая часть пособия по обеспечению прожиточного минимума (toimeentulotuen perusosa) за ребенка до 18 лет составляет 282,47–373,08 евро в месяц в зависимости от возраста и наличия братьев и сестер. В следующем году эта сумма возрастет до 327,51–421,88 евро в месяц.

Выплаты возрастут. Кто из украинцев в Финляндии получит увеличенную помощьФото: Вокзал в Хельсинки (unsplash.com/tom-brunberg)

К слову, выплаты от Kela могут получать те люди, которые проживают на территории Финляндии постоянно, а украинцы со статусом временной защиты к таким не относятся. Но есть исключения:

  • на территории Финляндии может проживать член семьи украинца (муж/жена, ребенок);
  • при условии, что украинец жил в Финляндии и раньше;
  • также – украинец работает или учится в Финляндии не менее двух лет;
  • люди с временной защитой, которые устроились на работу;
  • люди, которые получили статус беженца (международную защиту).

Напомним, мы писали, что в Финляндии введут важные изменения для украинцев.

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