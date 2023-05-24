Продажа или растаможка. Что делать тем, кто выехал в Европу на украинских авто

Многие украинцы были вынуждены уехать за границу в поисках убежища от военных действий, развернувшихся на территории Украины из-за агрессии РФ. Часть из них выезжала на авто с украинской регистрацией.

Учитывая, что полномасштабная война продолжается уже больше года, многие украинцы стали активнее интересоваться, можно ли им и дальше пользоваться авто на украинских номерах в Европе. Ведь уже прошло время, и сроки пребывания без оформления или при наличии "минимального" пакета документов во многих странах исчерпаны.

Какие документы нужны для выезда за границу? Сколько времени можно пользоваться такими авто в странах Европы? На эти и другие вопросы в колонке для TRAVEL РБК-Украина отвечает юрист адвокатского объединения "Dixilex" Алина Ткач.

Как выехать на авто за границу и какие документы нужны

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дает официальное разъяснение, какие именно необходимые документы для выезда за границу на собственном авто. Водителям в первую очередь нужно иметь следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт);

государственный номерной знак на автомобиле (наклейка UA);

договор международного страхования "Зеленая карта"

В соответствии с Конвенцией о дорожном движении и номерных знаках (консолидированная версия по состоянию на 26 марта 2006 года) в поездку за границу допускаются только те транспортные средства, на которые выданы регистрационные документы, сериям которых присвоены буквы латинского алфавита.

Если у вас нет права собственности на транспортные средства, оформление документов для поездок за границу осуществляется на основании документов, подтверждающих право пользования, распоряжения транспортными средствами. Лицам, выезжающим за границу, на период такой поездки выдаются свидетельства о регистрации на их имя.

Фото: Для выезда на авто за границу нужно всего несколько документов (Getty Images)

Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования, распоряжения транспортными средствами, хранятся в соответствующих подразделениях Госавтоинспекции. Выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему подразделению Госавтоинспекции не позднее 10 дней после возвращения из-за границы.

Также транспортные средства, на которых владельцы выезжают за границу, должны иметь опознавательный знак Украины. Владельцы таких транспортных средств перед выездом обязаны заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Транспортные средства, на которые по закону установлен временный запрет на снятие с учета, к поездкам за границу не допускаются.

На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на постоянное место жительства, выдаются свидетельства о регистрации и номерные знаки установленного образца. Такие транспортные средства снимаются с учета.

Если за рулем автомобиля находится не его владелец, ему обязательно при себе дополнительно нужно иметь доверенность на право управления/пользования автомобилем с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

Не забудьте о страховании. Как его оформить

Совет Бюро международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта" дает общесистемное информационное разъяснение для водителей украинских транспортных средств, въезжающих на территорию других стран, с базовой информацией о правилах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности и особенностях пограничное страхование.

Так, у водителей зарегистрированных в Украине транспортных средств в обязательном порядке должно быть в наличии страхование гражданско-правовой ответственности – действующий полис "Зеленая карта", выданный украинской страховой компанией, напечатанный на зеленой или белой бумаге, или в электронном формате (в мобильном телефоне, ноутбуке, планшете и так далее).

Фото: Перед выездом нужно обязательно оформить полис страхования "Зеленая карта" (Getty Images)

В случае отсутствия у водителя "Зеленой карты", ему нужно приобрести полис пограничного страхования, который предоставляет обязательное страховое покрытие, требуемое страной посещения. Полисы пограничного страхования выдают на срок от 15 дней до года.

Во время въезда и приобретения полиса пограничного страхования на территории страны, являющейся членом Европейской экономической зоны и Швейцарии, он будет действителен на территории всех входящих в объединение стран.

Что делать после полугода пользования авто в Европе

Если вы планируете оставаться какой-то из стран Европы на более длительный период, может потребоваться перерегистрация транспортного средства в этой стране. Тогда необходимо проконсультироваться с национальными органами такой страны относительно условий и процедур перерегистрации.

К примеру, законодательство Германии достаточно строго к нарушителям. Тем более, когда это касается целостности имущества и здоровья окружающих. Чтобы избежать высоких штрафов за совершение даже, на первый взгляд, невинного проступка (за авто, стоящее без страховки), лучше следить за состоянием полиса и если он заканчивается, продлить "Зеленую карту". Это обезопасит водителя от судебных издержек, разбирательств, которые могут значительно ударить по финансовому состоянию.

Согласно европейскому законодательству, если лицо планирует пользоваться автомобилем с украинскими номерами в Европе, временной лимит разрешенного пребывания составляет 6 месяцев.

Фото: Законы Германии достаточно строги к нарушителям (Getty Images)

Если после этого срока автомобиль все еще нужен в Европе, есть три способа "легализовать" его:

растаможить и зарегистрировать автомобиль в стране, где вы временно проживаете (иногда растаможка может потребовать уплату примерно трети стоимости автомобиля);

каждые 6 месяцев пересекать границу, чтобы "аннулировать" срок ввоза автомобиля;

продать автомобиль в Украине и купить аналогичный в Европе.

Обратите внимание. Большинство стран ЕС сделали исключение для украинцев, находящихся в статусе лиц, нуждающихся во временной защите, позволяя не менять регистрацию автомобиля в течение 1 года.

Украинцы, выезжающие в Польшу из-за войны, не должны регистрируют свои автомобили. Согласно Венской конвенции, автомобили этих лиц рассматриваются как транспортные средства, участвующие в международном движении. Однако если автомобиль находится в Польше более полугода, нужно зарегистрировать его в местной администрации по месту жительства.

Если украинский гражданин намерен на постоянное проживание в Польше, предусмотрен порядок таможенного оформления автомобиля с освобождением от ввозной пошлины. Это касается автомобилей, которыми пользуются не менее 6 месяцев в третьей стране человеком, который переселяется в Польшу.

В течение следующих 12 месяцев после регистрации автомобиль нельзя продавать, а владелец обязан использовать его с той же целью. Автомобили, которые украинцы привезли в Польшу из-за обстоятельств войны могут использоваться для любых целей и продаваться после таможенного оформления, независимо от срока их владения и пользования в Украине.

Фото: В Польше упростили требования к украинцам, но через полгода нужно зарегистрировать его в местной администрации по месту жительства (unsaplsh.com)

Важно. При планировании выезда за границу следует учесть возможные затруднения на случай, если автомобиль был приобретен в кредит. В таком случае владельцу стоит получить справку от банка, подтверждающую разрешение на выезд лица за границу на указанном автомобиле.

Напомним, после рекордного спроса в прошлом году рынок авто из Европы резко упал, а волонтеры так же активно ищут за границей джипы и пикапы для военных. Предлагаем почитать, какие машины ввозят в Украину во время войны.

Также юрист объяснял, как долго можно пользоваться автомобилем на украинских номерах в Польше и что нужно знать о местных штрафах.

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