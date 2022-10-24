Пустят ли в Украину с просроченным видом на жительство: новые условия

Иностранцы, у которых срок действия вида на жительство в Украине истек во время войны, имеют право въезжать и проживать в нашей стране.
Такое постановление приняло правительство, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Отмечается, что 21 октября правительство урегулировало вопрос использования документов, у которых во время войны закончился срок действия. Речь идет о временном и постоянном видах на жительство и паспортах граждан Украины.
Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения", которое дает возможность въезда и законного пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, если срок действия их вида на жительство закончился после 24 февраля 2022 года или документ подлежал обмену.
Однако новые условия не касаются граждан РФ, у которых был вид на временное или постоянное проживание в Украине, но его срок действия истек после 24 февраля. Для них остается в силе визовый режим.
У всех остальных иностранцев просроченный вид на жительство будет действовать во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.
К слову, иностранцы теперь смогут добавить свои виды на жительство в приложение "Дия".
Фото: Украинские паспорта продлили на время войны (gettyimages.com)
Украинцы, у которых сроки действия паспорта в виде карты истекли во время войны, могут не переживать за продление – они являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины.
Это же и касается и паспортов-книжек образца 1994 года, в которые нужно вклеивать фотографии при достижении 25 или 45 лет.
Однако все перечисленные документы необходимо будет обменять в течение 30 дней момента прекращения или отмены в Украине военного положения.
Напомним, мы писали, какие цифровые документы доступны украинцам за границей.