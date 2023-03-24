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Нарушители границы не должны рассматриваться в ЕС как беженцы, - ГПСУ

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 12:04
Нарушители границы не должны рассматриваться в ЕС как беженцы, - ГПСУ Фото: представитель ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы, которые незаконно пересекли границу, не могут получить статус беженца в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, Украина активно сотрудничает со странами ЕС, а также с Молдовой, чтобы совместно противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы украинцами.

"Конечно, некоторые пытаются сразу просить статус беженца, но отмечу, что это не является основанием для того, чтобы украинских граждан, таких нарушителей, рассматривали как беженцев в странах Европейского Союза", - сказал Демченко.

Спикер ГПСУ призвал тех, кто организует незаконное пересечение границы, воздерживаться от этого.

Так, Демченко напомнил, как время попытки нелегально пересечь границу через реку Тиса в Румынию утонул житель Буковины.

"Если бы этот мужчина даже попал в Румынию, не погиб, то он бы в дальнейшем был бы возвращен на территорию Украины, и был бы привлечен к ответственности", - добавил он.

РБК-Украина также сообщало, что пограничники задержали восемь мужчин, которые пытались попасть в Румынию. Часть из них хотела "покорить" горы, а часть - переплыть Тису.

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Государственная пограничная служба Граница с Украиной
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