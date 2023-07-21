Обязательно ли становиться на военный учет за границей с 16 лет: объяснение юриста

За границей из-за войны оказались несколько миллионов украинских беженцев, среди которых немало парней, достигших 16 лет. С этого возраста украинцы должны становиться на военный учет.

Нужно ли это делать за границей и как могут наказать тех, кто не спешит зарегистрироваться, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист практики трудового права адвокатского объединения Arzinger Ксения Лотош.

Кому нужно стать на военный учет за границей

Пребывание за рубежом не является исключеним из правила, что призывники, военнообязанные и резервисты должны стоять на военном учете, отмечает юрист.

"В случае выезда за пределы Украины сроком более 3 месяцев указанные лица должны состоять на военном учете по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины", – обращает внимание Ксения Лотош.

Если украинец находится менее трех месяцев за границей, то стать на военный учет при достижении 16-летнего возраста нужно по возвращении в Украину. Однако если парень на момент достижения 16-летия находится за границей длительное время и продолжает проживать там более 3 месяцев – нужно стать на военный учет в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

"Невыполнение такого требования однозначно является нарушением законодательства, однако в настоящее время четкой санкции за уклонение от постановки на военный учет именно за границей не предусмотрено. Поэтому можно предположить, что виновное лицо может быть наказано в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (за нарушение правил военного учета). Максимальный размер штрафа по указанной статье составляет 1700 гривен", – говорит юрист.

Могут ли вручать повестки украинцам за границей

Порядок ведения военного учета предоставляет зарубежным дипломатическим учреждениям Украины некоторые полномочия в сфере информирования лиц, состоящих на военном учете за рубежом, однако вручения повесток среди них нет, уточняет Оксана Лотош.

"Кроме того, в соответствующих пунктах Порядка о прибытии по вызову на основании повестки среди перечисленных органов, которые могут вызвать лицо, не указаны зарубежные дипломатические учреждения. Соответственно, в настоящее время законодательством не предусмотрена возможность вручать повестки за границей", – объясняет она.

Напомним, мы писали, кому нужно становиться на консульский учет за границей.

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