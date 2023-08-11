Могут ли выселить квартирантов в Чехии при неуплате за жилье: объяснение юриста

Половина беженцев в Чехии арендуют жилье. По последним данным, две трети бежавших от войны живут за чертой бедности в этой стране и мало зарабатывают.

Это повышает риск того, что украинцы не всегда смогут своевременно рассчитаться с владельцами квартир. Что угрожает человеку, не платящему аренду, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

При каких условиях владелец может выселить арендатора, объяснила адвокат компании JŠK Екатерина Бародонова.

"Если вы не платите за один или два месяца, арендодатель может выселить вас с трехмесячным предупреждением. Если у вас есть задолженность в три арендных платы, вас могут выселить немедленно", – отмечает юрист.

Обычно арендаторы вносят залог – "кауце" (на чешском "kauce"). Если человек вносит такой депозит, арендодатель имеет право использовать его для покрытия задолженности.

"Кроме того, арендодатель может потребовать от вас проценты за просрочку оплаты. Эти проценты могут быть прописаны в договоре аренды или использованы согласно действующему законодательству", – добавляет Катержина Бародонова.

При этом проценты по договору должны быть адекватно пропорциональными рыночным. Проценты за просроченную арендную плату в Чехии составляют 15% годовых.

"Они не могут составлять 20% от просроченного платежа. Если проценты не указаны в договоре аренды, то уплачиваются те, которые предусмотрены законом", – уточняет адвокат.

Законом максимальный размер кауце ограничен суммой трех арендных плат. После окончания аренды депозит может быть использован для возмещения убытков недвижимости или для оплаты задолженности. Если таких расходов нет, арендодатель обязан вернуть депозит арендатору.

Раньше мы писали, могут ли в Польше выселить квартирантов за неуплату счетов.

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