Могут ли в Польше выселить квартирантов за неуплату счетов: правила

Украинские беженцы в Польше столкнулись с проблемой, что во многих случаях им сложно арендовать жилье. Поляки опасаются, что потом не смогут выселить неплатежеспособных квартирантов.

Как польское законодательство регулирует отношения арендаторов и арендодателей жилья, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на inpoland.net.pl.

Как польское законодательство защищает арендаторов квартир

Некоторые владельцы жилья в Польше сталкивались тем, что квартиранты не платят за коммунальные услуги. Поэтому чаще берут за свою квартиру сумму, в которую уже включены коммунальные платежи.

Между тем, нормы польского законодательства ставят арендаторов в более выгодное положение даже при невыполнении условия договоров.

Если арендаторы не оплачивают коммунальные услуги, то ответственность за неуплату лежит на владельце жилья. Также домовладелец не может подать заявку на отключение квартирантам электричества или воды.

Юристы утверждают, что владелец жилья не может самостоятельно выселить недобросовестных жильцов. За действия принудительного выселения и препятствование пользоваться помещением владельцу грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Фото: Многоквартирные дома в Польше (pixabay.com)

Когда владелец может расторгнуть договор: что говорит закон

В Польше действует "Закон о защите прав арендаторов", регулирующий права и обязанности собственников жилья и квартирантов.

Согласно законодательству, определены ситуации, когда собственник может расторгнуть договор:

задолженность по уплате арендной платы более 2 месяцев;

использование помещения не в соответствии с договором;

повреждение имущества и помещения квартиры;

нарушение общественного порядка;

сдача квартиры третьим лицам без согласия собственника;

здание, в котором расположена квартира, подлежит сносу или ремонту.

Чтобы начать выселение, владелец должен предоставить письменное напоминание, где указывает причины, пишет uainkrakow.pl. В случае если квартирант не меняет своего поведения, собственник вправе расторгнуть договор.

Фото: Фиксация состояния квартиры (unsplash.com/nicolas-solerieu)

При этом владелец квартиры должен за месяц предупредить квартирантов о том, что они должны съехать. То есть, если собственник досрочно разрывает договор 25 сентября, то жители должны уехать до 25 октября. Состояние квартиры должно быть не хуже, чем на момент подписания документа. Для этого добавляется протокол, в котором перечислено имущество в квартире, а также описано состояние помещения.

Если арендатор не согласен, собственник обращается в суд с просьбой принять решение о выселении. Судебный процесс может длитьсянесколько месяцев, а арендаторы могут жить в квартире до решения суда.

Кого не могут выселить из съемного жилья

Некоторые категории населения не могут выселить через суд без наличия для них социального жилья, которое должны предоставить местные власти.

К примеру:

беременных;

несовершеннолетних;

людей с инвалидностью или тяжелобольных;

пенсионеров, получающих социальную помощь по инвалидности;

безработных;

людей, определенных решением городских властей.

Пока семья ожидает коммунальное жилье, имеет право жить в квартире. Поэтому владельцы часто пытаются договориться о выселении без суда и ищут компромиссы с арендаторами.

Фото: Коммунальное жилье семья ждет в квартире арендодателя (unsplash.com/tomek-baginski)

Также владельцы могут заключать нерегулярный договор аренды (Umowa najmu okazjonalnego). В нем арендатор подтверждает наличие другого варианта жилья – третья сторона подтверждает, что сможет принять арендатора. Тогда квартирант будет вынужден покинуть жилье в течение 14 дней в случае нарушений.

Напомним, мы писали сколько стоит аренда жилья в городах Германии.