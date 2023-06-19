Можно ли получить польскую пенсию за день работы в Польше: разъяснение

Украинцы, работавшие в Польше некоторое время, имеют право получить польскую пенсию за этот период. Но автоматически на минимальную пенсию этой страны иностранцы претендовать не могут.

Такое официальное разъяснение дал представитель Управления социального страхования ZUS Павел Жебровски, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

В Польше украинцы при получении польской пенсии имеют право на доплату до минимального размера, если сумма выплат из Польши и Украины меньше минимума в 1445,48 злотых в месяц (12 400 грн).

Ранее польское издание Rzeczpospolita опубликовало информацию, что соглашения между странами дают возможность злоупотреблений. В частности, что одной уплаты страхового взноса в ZUS достаточно, чтобы получать польскую пенсию за этот период и доплаты к "минималке".

В учреждении объяснили, что это не так – для получения минимальной пенсии есть условия.

"Чтобы иностранец получил доплаты, он должен удовлетворять определенным условиям. Доплата выплачивается только в том случае, если лицо проживает в Польше. Если лицо проживает в другой стране, то доплата к минимальной пенсии из Польши не предоставляется", – пояснил Павел Жебровски.

Как пояснил заместитель министра семьи и социальной политики Польши Станислав Швед, для получения минимальной пенсии в Польше необходимо:

иметь 20-летний стаж работы для женщин и достичь пенсионного возраста (60 лет);

25 лет стажа для мужчин (65 лет).

Другие люди получат польскую пенсию на основе взносов, которые они платили во время работы в Польше. В таком случае доплата будет небольшая.

"Нет ситуации, когда проработав один день в Польше и уплатив пенсионный взнос, кто-то получает право на минимальную польскую пенсию по возрасту. Уплата одного пенсионного взноса в Польше не дает права иностранцу получать минимальную пенсию", – пояснил замминистра.

В настоящее время в Польше доплаты к минимальной пенсии получают только 1170 граждан Украины.

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