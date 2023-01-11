ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массовый выезд. У украинцев заканчивается временная защита в одной из стран ЕС

Новина українською →
Среда 11 января 2023 18:30
Массовый выезд. У украинцев заканчивается временная защита в одной из стран ЕС Фото: Украинские беженцы в Эстонии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Эстония с начала войны приняла более 65 тысяч украинских беженцев. Но с октября приток новых людей сократился в два раза, а в декабре выезд превысил въезд.

Из-за большого оттока украинцев власти страны решили не продлевать временную защиту автоматически, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Украинские беженцы стали меньше ехать в Эстонию – с октября по декабрь приток людей сократился более чем в два раза. Например, в октябре в страну прибыли 8000 беженцев, в декабре – меньше 3500.

По данным пограничников, в декабре из Эстонии выехали больше украинцев, чем прибыли в страну.

Кроме того, у беженцев, которые прибыли в первые дни войны, скоро закончится срок действия разрешения на временное проживание. Это касается 17 500 украинцев.

Разрешения необходимо продлить, но власти считают, что многие украинцы вернулись домой или переехали в другую страну, поэтому временную защиту не планируют продлевать автоматически.

Массовый выезд. У украинцев заканчивается временная защита в одной из стран ЕСФото: Проверка документов украинцев на границе Эстонии (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Департамент полиции и погранохраны рассылает беженцам электронные оповещения о необходимости продления документа, однако есть опасения, что не все получат их своевременно.

"Нужно понять, как связаться со всеми получателями временной защиты, которым необходимо продлить вид на жительство и статус временной защиты, чтобы они знали, как работает этот процесс", – обратил внимание глава некоммерческого объединения Eesti Pagulasabi Ээро Янсон.

Продлить документ можно за три или как минимум за один месяц до его окончания. 40 тысяч украинцев уже ходатайствовали о его продлении, заявили в Департаменте полиции и погранохраны.

По данным ведомства, с конца февраля прошлого года в Эстонию въехали 120 429 украинских беженцев, из них на 4 января в стране оставались 65 532.

Напомним, мы писали, что в Чехии изменят условия проживания для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Помощь Украине
Отдых в Украине
Мнения
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Олег Васильев
Крепость и тайны старого города. Что стоит увидеть в Каменце-Подольском
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения