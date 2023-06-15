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Чехия вводит безлимитные проездные в поездах на лето: сколько стоят билеты

Фото: Railjet Чешских железных дорог (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Следом за Германией, Венгрией и другими странами Европы Чехия вводит безлимитный проездной на поезда на летний период. Продажи билетов начинаются 15 июня.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CD.cz.

Сколько стоит летний проездной в Чехии

Новые проездные билеты от Českej dráhy (Чешской железной дороги) преимущественно ориентированы на путешественников. Потому что, как сообщается, путешествовать по Чехии поездами очень удобно.

Проездной позволяет пользоваться поездами на любое расстояние. Также с этим билетом садиться на поезд и выходить из него в любом пункте. Билет можно приобрести только на период с 1 июля по 31 августа, а продажи начинаются 15 июня.

Стоимость карты безлимитного проезда – 58 евро на 7 дней, 84 евро в 14 дней. Для детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью действует пониженная цена – 29 евро на 7 дней и 42 евро на 14 дней.

Фото: Проездной позволяет пользоваться поездами на любое расстояние (wikipedia.org)

Как и где воспользоваться проездным

  • проездной дает право на путешествие поездами по всей Чехии в течение 7 или 14 дней;
  • без ограничения расстояния по стране;
  • без ограничения на количество поездок;
  • можно садиться и выходить из поездов в любое время;
  • билет именной, поэтому им может пользоваться только один человек;
  • проездной действует только в июле и августе 2023 года.

Напомним, в мае чешская железная дорога открыла новые рейсы из Праги в Украину: доехать можно из Харькова, Полтавы, Днепра и Запорожья. Благодаря нововведению пассажиры смогут сэкономить на стоимости поездки и будут иметь гарантированную пересадку. Стоимость такого билета – от 20 евро из Праги до Львова. Билет в Киев обойдется от 38 евро, в Харьков – от 69,2 евро, в Запорожье – от 70,9 евро.

Из-за повышенного спроса на поезда международных направлений украинцы часто покупают билеты с пересадками. Как бронировать билеты на поезда в Чехию, Венгрию, Австрию и Польшу – в колонке Олега Васильева.

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