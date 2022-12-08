Чартеры европейских компаний. Куда украинцы продолжают летать на море зимой

Украинцы все активнее ездят на отдых во время войны. Среди популярных направлений – Египет, куда можно недорого улететь из Молдовы или Польши.

Какими турами интересуются наши сограждане, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказали соучредитель туроператора TPG Елена Бойко и директор туроператора "Центр" Светлана Витковская.

Туры в Египет украинцы выбирают на 7-14 дней

Путешествиями украинцы интересуются все больше – работы работникам туризма добавляется. В офисе TPG уже работает до 30 сотрудников – треть от числа работников до войны. Если после пандемии компания отправляла на отдых сотни тысяч туристов, то во время войны – десятки тысяч, рассказывает Елена Бойко.

По ее словам, наши сограждане покупают недорогие туры на 7-14 дней.

"Сейчас есть авиатуры недорогого плана – это маршруты в Египет из Кишинева или Польши. У крупных операторов есть блоки мест у местных авиакомпаний. Летают те люди, которые находятся за границей с детьми или желающие поехать перезимовать из Украины", – говорит эксперт.

Она добавляет: спрос на Египет в этом сезоне есть, но сложности прибавляет дорога в аэропорт соседней страны. Это может "съесть" дополнительные 2-3 суток.

"Самого дешевого отдыха за 200 долларов в неделю, как раньше, нет. Потому что и дорога не дешевая. Украинцы выбирают средний хороший отдых – очень хорошие 3* или 4-5-звездочные отели", – объясняет наша собеседница.

Фото: Отдых в Хургаде (unsplash.com/vegan-oazis)

В какие еще страны украинцы отправляются на пляжный отдых зимой

Украинцы покупают туры на Шри-Ланку и Таиланд, вернулся спрос на юго-восточную Азию: туристы спрашивают Вьетнам, Индонезию, добавляет Елена Бойко.

"Но это уже не такой поток, когда мы отправляли самолетами или блоками мест. Также украинцы летают в ОАЭ – самолетами из Кишинева или из Варшавы", – рассказывает руководитель туроператора.

Еще есть категория состоятельных туристов, традиционно ездящих на зимний отдых в дорогие страны: Сейшелы, Мальдивы, Маврикий.

"Здесь совсем небольшой турпоток, потому что деньги сейчас считают все", – отмечает она.

Фото: Известный пляж на Бали, Индонезия (unsplash.com/alec-favale)

Куда украинцы отправляются зимовать на длительное время

Многие из украинцев сменили летнее пережидание войны на зимнее – в теплых краях, добавляет директор туроператора "Центр" Светлана Витковская.

"Из экзотических направлений по-прежнему наибольший спрос на длительное пребывание – в Таиланде и Индонезии. На Таиланд в этом году – ажиотаж, виллы с хорошими ценами давно были раскуплены. В Индонезии гораздо проще найти доступные по цене и приличные варианты", – обращает внимание она.

По словам эксперта, другие направления – Сейшелы, Маврикий, Мальдивы, Доминикана, Мексика, Танзания – традиционно не рассматриваются украинцами как долгосрочная аренда на зимовку, только для путешествий.

"Из самых дешевых наших направлений для зимовки будет Бали. А вообще самые доступные варианты для украинцев – это аренда квартиры в Египте или на Шри-Ланке", – подсказывает Светлана Витковская.

Фото: Отдых в Таиланде (pixabay.com)

Сколько стоят туры в Египет зимой

Мы посмотрели, на какие суммы стоит рассчитывать украинцам, которые захотят отдохнуть в Египте в ближайшие недели.

Туроператор "JoinUp " предлагает туры в Египет с 1 января 2023 года с вылетом из аэропортов соседних стран: Прага, Кишинев, Вильнюс, Таллин, Жешув, Рига.

Стоимость отдыха на двоих на 7 ночей стартует от 27,6 тысячи гривен – из Кишинева в Хургаду в 4* отеле. Из Риги можно отправиться за 32 тысячи гривен, из Жешува – от 34 тысяч гривен.

Отдых в Марса-Алам с вылетом из Праги обойдется в 4-5-звездочных отелях от 65 тысяч гривен.

У туроператора "Альф" туры в Шарм-эль-Шейх стартуют с 28 тысяч гривен в декабре с вылетом из Кишинева. За такую стоимость два человека могут отдохнуть неделю в 3* отеле с питанием "все включено". Тур из Бухареста в Румынии обойдется от 56 тыс. гривен в 3* отеле в Хургаде.

Напомним, мы писали, сколько стоят жилье и продукты в Таиланде.