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Болгария ужесточила выдачу виз россиянам, – СМИ

Фото: Визы для россиян в Болгарию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейские страны продолжают усложнять поездки российским туристам. В Болгарии ужесточили выдачу многократных виз россиянам.

Такая практика чаще применяется с конца марта, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Информация о том, что Болгария ужесточила выдачу виз, появилась в российских СМИ и профильных Telegram-каналах. Отмечается, что почти все визы, которые выданы Болгарией россиянам в конце марта и начале апреля, были однократными. Те туристы, которые получили визы на 90 дней, все равно имеют отметку об однократном въезде.

Эксперты допукают, что такой подход связан с новыми сотрудниками посольства Болгарии, которые решили прекратить выдавать многократные визы россиянам.

При этом в страну туристы из РФ все ж могут приехать – с любой многократной визой, которые гражданам РФ выдают в странах Шенгенской зоны.

Ранее сообщалось, что с 6 октября в Болгарии для получения туристических мультивиз россиянам нужно иметь в паспорте ранее выданную болгарскую визу или шенген. При их отсутствии оформляется только однократная виза, с которой можно въехать только в Болгарию. Или двукратная виза – с которой можно один раз посетить также Кипр, Хорватию и Румынию.

Фото: Некоторые страны выдают шенгенские визы россиянам (gettyimages.com)

В 2023 году некоторые страны Европы продолжают выдавать шенгенские визы россиянам – в их числе Венгрия, Греция, Италия. Швейцария и Словения выдают визы гражданам РФ в течение месяца.

Напомним, мы писали, что россиян продолжают депортировать из туристической страны.

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